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感動一刻丨非傭飄泊他鄉30年打工養家　機師兒子親自接回家苦盡甘來

14:00 2023/10/28

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR

非傭飄泊他鄉30年打工養家，機師兒子親自接回家苦盡甘來。

埃塞俄比亞航空（Ethiopian Airlines）日前上載一段影片，十分感人。一名長年在外打工的媽媽，由黎巴嫩搭飛機返家鄉非洲埃塞俄比亞，卻料不到有意外驚喜等待著她。

最新影片：

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一段長約3分鐘的影片在網絡平台X（原名Twitter）流傳，事源一名長年在外做工人姐姐的媽媽，坐飛機由黎巴嫩返回家鄉非洲埃塞俄比亞。在登機一刻她被帶往駕駛艙，空姐一拉開布簾，即見到是她的兒子，身穿著機師制服，手拿一束鮮花及蛋糕等待著她。

媽媽一見到兒子即時當場激動不已，嗚咽一聲後掩面喜極而泣，不停擁吻兒子。原來媽媽並不知道這程機是由兒子駕駛，機組人員為她準備的驚喜，令她激動不已。

而兒子自少立志做機師，媽媽為了幫兒子圓夢，因此30年來一直在黎巴嫩家庭做傭工，為兒子支付學費，因此今次可說是苦盡甘來。

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責任編輯：王明芳

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