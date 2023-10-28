【為母心酸】人妻偶遇老公前女友苗條又年輕　自己生2孩貌似40歲極心酸

▲ 不少媽媽把大部分時間都無私地奉獻給家庭，疏於打扮自己。(照片來源：TVB 劇集寶寶大過天劇照)

為人母者十分辛苦，外表有時也兼顧不暇。台灣一名28歲兩孩媽媽近日在網上分享，偶遇丈夫的前女友，對方年紀比自己大4歲，但外表就青春、身材苗條又皮膚白滑，看來只有約20歲，反觀自己仿似40歲婦人，令她不勝唏噓。

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台灣一名28歲兩孩媽媽，匿名在Dcard以「見到老公的前女友，心態有點崩了」為標題，分享她與32歲的丈夫到美食街吃飯，見到老公跟一位女生攀談了幾句。女生看似只有20多歲，樣子清瘦、肌膚白滑，綁馬尾，穿素T恤。在二人交談結束後，老公才淡淡向事主帶過，指剛交談的女生是他的大學同系同學兼前女友。

事主即時心態崩壞，表示：「我28歲就成了二寶媽，這幾年的折騰使我看起來就像40歲的婦人，而前女友32歲未婚未育，仍頂著青春的樣貌，一個人跑去百貨公司悠閒愜意地逛街吃飯。」又感嘆若自己未婚生子，現今是什麼模樣。

網民反應兩極

網民對帖子踴躍回應，反應兩極。不少網民狠批事主心態有問題，自己不好好管理自己，卻怪罪姻婚和孩子， 「覺得妳老公和兩個孩子好可憐。也有把自己打理很好的媽媽，為什麼妳要把輸人的自卑怪在家人身上呢？」，「以妳這種心態，不管妳處在甚麼狀態都只會攀比自己沒有的」，結婚15年又是兩個小孩的爸爸評論：「不要把生小孩結婚當自己變爛的藉口、安慰自己好嗎？自己沒能力沒毅力沒想法沒行動力一永遠只會找藉口，那就只會永遠怪罪婚姻 小孩而已，殊不知是自己能力不足，不想面對而已」。

當中有網民力撐事主，「生小孩照顧小孩既耗體力又辛苦，變成黃臉婆很正常」，「一堆人說媽媽不努力維持自己把家人當藉口是怎樣，你們這些講的人都很了解他家的生活型態嗎？還是自己都有生過兩個小孩了」，「前女友望著妳是否也想，要是我能有家庭與孩子，是多幸福的事」，「我以為生小孩會很難維持身材或美貌是共識，除非有錢就是有閒，幹嘛一直攻擊原po，這種矛盾的羨慕很正常啊」，「顧小孩若沒幫手，幾年的睡眠不足真的老很快」。

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責任編輯︰王明芳