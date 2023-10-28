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TVB節目巡禮2024丨 傅嘉莉感觸排位「升呢」　透露幕前讀書兼顧繼續進修

娛樂 15:43 2023/10/28

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR

《無綫節目巡禮2024》昨日（10月27日）在將軍澳電視城舉行，近日憑劇集《香港人在北京》演男仔頭角色「芬妮」的傅嘉莉（Kelly）深受觀眾歡迎，人氣急升！

未來一年，傅嘉莉更有3套劇集出街，包括《神耆小子》、《反黑英雄》以及《法證先鋒6倖存者的救贖》，足見備受公司器重，難怪更「升呢」排第一行。

TVB節目巡禮2024｜港姐Juliana火速上位企第一行　傅嘉莉參演3套劇成「劇后」

感恩角色有突破

對於《香港人在北京》的角色受到不少讚賞，Kelly接受TOPick訪問：「感謝監製鍾澍佳給予的機會，沒有他沒有我，而且，我覺得從影以來沒試過那麼突破的角色，可以打破原有觀眾對於傅嘉莉的框框，這個對我而言是很大的禮物。」

傅嘉莉開心觀眾喜歡角色。（陳慧安 攝）

反派有發揮

談到此劇與以往常演小三或壞女人角色不同，今次能擺脫這些角色，有何感受？Kelly說：「我很感謝這幾年所演過這些的反派，其實很多時這些角色很有得發揮，雖然這些角色在一套劇佔比較少的戲份，但我覺得每一場戲要令觀眾記得故事之餘，還要記得你這個人物，這個是我自己一個要求。」

感觸排位「升呢」

提到她備受公司器重，更「升呢」排第一行，她眼濕濕表示：「在公司亦已經拿了十年金牌，我都是第一年可以站到第一行。」

（陳慧安 攝）

幕前讀書兼顧

另外，Kelly除了忙於幕前工作外，4年前攻入商界發展個人飾品品牌faa，兩年前，更邊拍劇邊修讀英國FGA寶石學課程，認真勤力！

她指修讀兩年珠寶鑑定的課程，覺得是上天的安排：「上年我有7個月不在香港，正正那時我修讀基礎班，之後面對公開考試，再讀文憑班，又面對文憑考試，但所有時間是剛剛好，當時拍攝《一舞傾城》戲份不算很多，所以能應付所有的網上課程，到考試時又有時間溫書。考完後就接了《香港人在北京》，到放假時候我就再去考試。加上因為我10幾歲就入了這行，沒有讀過大學，這個也是我一個遺憾，都想藉今次機會考驗自己。」

Kelly續說會繼續修讀課程：「我考了最難的珠寶鑑定，裏面還有一個鑽石鑑定，兩個加埋就等於英國Level6 的學歷，之後再有資格讀多一年英國學校就可以有Degree或Master Degree 。」

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記者：馮雪怡、陳曉柔、陳淑霖

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