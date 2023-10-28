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食用安全｜黃大仙酒樓食大閘蟹放題　3碟蟹全黑有臭味求退換經理竟反駁：蟹好新鮮

食用安全 15:56 2023/10/28

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黃大仙酒樓食大閘蟹放題，3碟蟹全黑有臭味求退換，經理竟反駁：蟹好新鮮。

秋天是大閘蟹當造季節，不少「蟹迷」都趁此大飽口福。但近日有港女在黃大仙一間酒樓食大閘蟹放題時，上枱的三碟蟹竟全部蟹膏都是黑色，遂向酒樓經理要求退換，經理更反駁指：「蟹好新鮮」。

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有港女24日在小紅書以「千萬不要去！黄大仙XX黑蟹！！！！」為題發文，指日前在黃大仙一間連鎖酒樓食大閘蟹放題，從晚上7點半等到8點多才上第一轉蟹，未料打開蟹殼後，發現全盤蟹的蟹膏都是黑色，而且還有臭味。

從事主上載的影片中可見，一共上了三盤大閘蟹，但幾乎每一隻蟹的蟹膏都是黑色的。

由開第一隻到開曬三碟都係黑，一隻都無食到，唔敢食，如果唔係真係會肚屙。

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隨即事主向酒樓經理反應情況，經理竟反駁指「蟹膏就是黑色的」，還不願意退錢，並堅持說「自己的蟹很新鮮」，更讓事主詢問其他客人，好在當時現場各位客人都表示這是不正常。

直到我說要打電話讓食環署過來處理才退錢。真係嬲到我，又餓又嬲，大家千奇唔好去！

影片曝光後，網民紛紛留言「恐怖」，亦有網民指，「喺香港食大閘蟹放題都係揾笨」。不過有網民留言指，大閘蟹可能是母蟹未蒸熟，所以沒有變橙色。

對此，事主則表示，該酒樓的大閘蟹放題限時2小時任食，但「等咗半個鐘俾全部唔熟嘅我，我仲要等佢重新蒸？」她續指，不論蟹是蒸不熟還是不新鮮，還是因為蟹受精所致呈黑色，都絕對不接受。

揀大閘蟹要輕力按

揀選大閘蟹、洗蟹、蒸蟹及拆蟹其實都大有學問。新鮮的大閘蟹通常稱為「黃毛金爪」，黃毛即是在陽光照射下會呈啡紅色，輕力拉扯爪位時，會有反抗力，即代表夠生猛。一般約有4両半至5両已夠甘香肥美，揀蟹時可輕力按下眼位，如有即時反應即代表新鮮。

如買回家後並非即食的話，應先以濕毛巾敷住蟹身，亦不要拆走蟹身上的水草或綿繩，否則會被鋒利蟹鉗弄傷。而清蒸就是最常見食大閘蟹的方法，可品嘗蟹膏蟹黃原汁原味。

洗蟹方法︰

1.將大閘蟹放清水中浸10分鐘。

2.以硬身毛刷在蟹身、背、腹、咀及爪部輕力洗刷。

3.將蟹再浸清水10分鐘，讓污穢物分解出來。

蒸蟹方法：

1.先燒滾一鍋水，將紫蘇葉放水中。

2.大閘蟹蟹肚向上，平均放在碟上，隔水以大火蒸約22分鐘。

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拆蟹方法：

1.先揭開蟹蓋，用剪刀修剪蟹蓋邊緣，去除蟹心及蟹胃。

2.用剪刀剪走兩邊蟹鉗後，再剪走中間的肺部。

3.雙手分別捉緊兩邊蟹腳，向內用力屈，將蟹一分為二。

4.將依附着蟹肚的蟹奄拔走，並剪走蟹嘴附近的黑色部位。

5.如略嫌仍太大件的話，可以再將蟹剪開兩份。

6 將蟹鉗及蟹腳沿關節位剪開成細份，全部由側邊較軟身位置剪開，即可食用。

小貼士：

大閘蟹身上有些部位不宜食用，應先去除。例如呈六角形的蟹心，是蟹最寒的部位，要去掉。而蟹肺、蟹嘴、蟹胃及蟹奄等內臟，則易藏污穢，也不應進食。

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責任編輯：羅嘉欣

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