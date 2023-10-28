【自助餐優惠】沙田萬怡酒店自助餐買一送一 2百蚊任食生蠔晚餐送大閘蟹

一家大細齊齊食自助餐，溫馨又開心！適逢秋天大閘蟹季節來臨，沙田萬怡酒店MoMo Cafe又推出優惠，這裏不但有生蠔、鱈場蟹腳等冷盤，自助晚餐更送大閘蟹，完全照顧到家人不同的口味。由10月27日起，Cafe推出快閃優惠，自助餐買一送一，低至$200即可全食生蠔、MOVENPICK雪糕，更有64折加購小童及長者方案、4人同行送精選紅酒等多重優惠。

午餐送芝士焗帆立貝

Cafe自助午餐以「醉芝莓味饗」為主題，除奉送四式芝士焗帆立貝一客，也有即開生蠔、鱈場蟹腳（周末限定）、黃金螺、壽司刺身及其他多款特色美食，如薄荷酒浸西瓜發達芝士沙律、杜松子烤肉眼扒（周末限定）、杜松子香烤西冷等，更有紅燒乳鴿（周末限定）、山水豆腐花、沙田雞粥，更有小朋友最愛的MOVENPICK 雪糕。

最新影片推介

而「醉芝莓味饗」自助晚餐則每位奉送 3-4 両清蒸大閘蟹一隻，另有即開生蠔、鱈場蟹腳、麵包蟹等，更有三式焗蠔、辣番茄汁煮青口、辣酒煮東風螺、花雕薑蔥焗醉蝦等熱葷海鮮，小朋友可試試芝士火鍋，現在有低至64折加購小童及長者方案，4人同行，更有紅酒送。

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優惠詳情

預訂日期 : 2023 年 10 月 27 日 12:00 至 11 月 2 日 23:59

用餐日期︰2023 年 10 月 28 日至 12 月 7 日

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