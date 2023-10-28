  • 26°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 19:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【自助餐優惠】沙田萬怡酒店自助餐買一送一　$221任食生蠔晚餐送大閘蟹

親子好去處 15:54 2023/10/28

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR

一家大細齊齊食自助餐，溫馨又開心！適逢秋天大閘蟹季節來臨，沙田萬怡酒店MoMo Cafe又推出優惠，這裏不但有生蠔、鱈場蟹腳等冷盤，自助晚餐更送大閘蟹，完全照顧到家人不同的口味。由10月27日起，Cafe推出快閃優惠，自助餐買一送一，低至$221即可全食生蠔、MOVENPICK雪糕，更有64折加購小童及長者方案、4人同行送精選紅酒等多重優惠。

午餐送芝士焗帆立貝

Cafe自助午餐以「醉芝莓味饗」為主題，除奉送四式芝士焗帆立貝一客，也有即開生蠔、鱈場蟹腳（周末限定）、黃金螺、壽司刺身及其他多款特色美食，如薄荷酒浸西瓜發達芝士沙律、杜松子烤肉眼扒（周末限定）、杜松子香烤西冷等，更有紅燒乳鴿（周末限定）、山水豆腐花、沙田雞粥，更有小朋友最愛的MOVENPICK 雪糕。

最新影片推介

TOPick一分鐘
【TOPick一分鐘】直擊檳城2大親子好玩熱點　食物狂想館+鬼怪博物館瘋狂打卡

而「醉芝莓味饗」自助晚餐則每位奉送 3至4 両清蒸大閘蟹一隻，另有即開生蠔、鱈場蟹腳、麵包蟹等，更有三式焗蠔、辣番茄汁煮青口、辣酒煮東風螺、花雕薑蔥焗醉蝦等熱葷海鮮，小朋友可試試芝士火鍋，現在有低至64折加購小童及長者方案，4人同行，更有紅酒送。

點擊圖片放大
+2

優惠詳情
預訂日期 : 2023 年 10 月 27 日 12:00 至 11 月 2 日 23:59
用餐日期︰2023 年 10 月 28 日至 12 月 7 日

詳情請按網址

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯：王明芳

相關文章

2023萬聖節｜夜遊科學園萬聖節驚悚之夜　魔術表演+臉部彩繪+美食巿集【內附連結】
17:20 2023/10/27
2023萬聖節｜夜遊科學園萬聖節驚悚之夜　魔術表演+臉部彩繪+美食巿集【內附連結】
世界中風關注日｜一連三日中風健康展覽　插畫為患者及家人打氣
20:57 2023/10/27
世界中風關注日｜一連三日中風健康展覽　插畫為患者及家人打氣
2023萬聖節｜毛孩哈囉喂夜繽紛　觀塘海濱+Mega Box變寵物市集
17:30 2023/10/27
2023萬聖節｜毛孩哈囉喂夜繽紛　觀塘海濱+Mega Box變寵物市集

你可能感興趣

2023萬聖節｜夜遊科學園萬聖節驚悚之夜　魔術表演+臉部彩繪+美食巿集【內附連結】
17:20 2023/10/27
2023萬聖節｜夜遊科學園萬聖節驚悚之夜　魔術表演+臉部彩繪+美食巿集【內附連結】
世界中風關注日｜一連三日中風健康展覽　插畫為患者及家人打氣
20:57 2023/10/27
世界中風關注日｜一連三日中風健康展覽　插畫為患者及家人打氣
2023萬聖節｜毛孩哈囉喂夜繽紛　觀塘海濱+Mega Box變寵物市集
17:30 2023/10/27
2023萬聖節｜毛孩哈囉喂夜繽紛　觀塘海濱+Mega Box變寵物市集
餐廳情報 大閘蟹 生蠔 美食 海鮮 沙田 自助餐 Cafe 著數優惠 酒店

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月28日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月28日 時間16:05）
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老
癌症殺手｜12歲少年罹末期肺癌　醫生揭與生活習慣有關父母崩潰自責
癌症殺手｜12歲少年罹末期肺癌　醫生揭與生活習慣有關父母崩潰自責