【啟德發展】林世雄：啟德有條件建綠色捷運　連接啟德站及郵輪碼頭

▲ （黃建輝攝）

施政報告表示，打算重新研究於啟德興建綠色運輸系統，行政長官李家超出席電台節目時表示，外訪期間參觀了其他地方的類似系統，部分系統指造價比本港多年前研究的單軌系統平，只是當時1-4成，相信是科技進步令造價降。

他表示，有參觀的輕軌系統爬坡及轉彎能力強，符合香港地勢，政府會視乎意向書內容作審批，實際走線會再研究。

運輸及物流局局長林世雄則解釋，政府一直檢視有無較新的集體運輸系統能夠符合香港需要。他指，檢視下認為，由郵輪碼頭到啟德站，不論在技術可能性或財務上，都有空間可以採用最新的智慧綠色集體運輸系統。

至於啟德系統走線未有包括接駁郵輪碼頭至觀塘海濱，林世雄解釋，研究時認為有關走線有困難，而早前一直研究啟德多元組合連接系統，曾提出以行人天橋連接郵輪碼頭和觀塘海濱，當局會繼續研究。

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責任編輯：陳展棋