  • 26°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 17:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

奪命登革熱｜妻子患登革熱9天後死亡　丈夫與母親同感染

醫生診症室 17:23 2023/10/28

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR

妻子患登革熱9天後死亡，男子與母親同樣感染，向政府提告只求官員公開道歉。

潮濕天氣容易滋生蚊蟲問題，經由蚊子傳播的登革熱病毒更加不容忽視。近日，台灣一名蘇姓男子的妻子確診登革熱9天後離世，自己和母親也同樣感染，無奈之下他只能提告政府，希望官員可以公開道歉。

最新影片推介：

TOPick診症室
【TOPick診症室】前列腺肥大可致急性腎衰竭　醫生分享傳統與新式手術利弊

據《中時新聞網》報道，來自台南的蘇男與妻子結婚才1年多，但有慢性病的妻子在今年9月15日確診登革熱，並在9天後不幸離世。

剛處理完妻子後事，10月24日，蘇男發現自己同樣感染登革熱，緊接著78歲的顏姓養母也確診登革熱，甚至嚴重到需要住院。

蘇男表示，自小沒見過生母，生父也過世，養父母就是自己的親人，但今年卻因為登革熱搞到家破人亡，妻子因此逝世，養母住院，自己也拖著生病的身體，在家中、醫院兩邊跑，照顧養父養母。

10月27日，因為對政府的無能感到忍無可忍，蘇男無奈向政府相關單位提告官員瀆職，討回公道，並聲明不要賠償，只要這些官員公開向全民道歉，並請公懲會查辦懲處。

他認為，若政府在疫情之初積極防治，疫情就不會這樣蔓延，並指出自己絕非唯一個案，台南市今年近2萬人確診登革熱，一定有許多家庭與他一樣有類似的悲慘遭遇，只是不敢站出來。

他表示，此次提告將以一己之力，要求政府正視這些確診者的家庭。而台南市登革熱防治中心副主任林碧芬對蘇男的遭遇深表遺憾，尊重其決定，並願意與社政資源一起提供協助。

登革熱嚴重可致死亡

據香港衛生防護中心網站顯示，登革熱是一種由登革熱病毒引起的急性傳染病，病毒經由蚊子傳播給人類，常見於熱帶及亞熱帶地區，例如在鄰近的多個東南亞國家。

登革熱病毒共有4種不同血清型，每一型都可引致登革熱及重症登革熱。登革熱的病徵包括高燒、嚴重頭痛、眼窩後疼痛、肌肉及關節痛、噁心、嘔吐、淋巴結腫脹以及出疹。​​​​​​

值得留意的是，有些人在感染登革熱病毒後，可以沒有明顯的病徵，或者只會有發熱等輕微病徵。而患者首次感染登革熱的病情一般都較輕，病癒後會對該血清型病毒產生終生免疫能力，但對其他三種血清型病毒只有部分和短暫的交叉免疫能力。假如隨後感染其他血清型的登革熱病毒時，出現重症登革熱的機會則相對較高。

「重症登革熱」是一種由登革熱所引起的併發症，病情比較嚴重，更可導致死亡。重症登革熱的患者初時會出現發高燒、面部發紅，以及與登革熱相關的一般病徵，高燒可持續長達一星期，體溫甚至可高達攝氏41度。

即睇重症登革熱患者會出現的一些預警症狀:

點擊圖片放大
+6
+5

登革熱殺到埋身，市民可以怎樣驅蚊，在戶外可怎樣防蚊？皮膚科專科醫生胡惠福早前接受TOPick訪問時表示，搔癢時切忌抓損皮膚，因會加細菌感染風險。若想即時紓緩痕癢感覺，他建議用這4種用品應急：冰凍毛巾或汽水、潤膚膏、肥皂水（番梘水）。

而在戶外活動，不少人也會帶備驅蚊劑，但市面上驅蚊產品琳瑯滿目，市民又該如何選擇？胡惠福醫生指，根據美國疾控中心的建議，有3種較有效的驅蚊成分： 避蚊胺（DEET） 埃卡瑞丁（Icaridin）／派卡瑞丁（picaridin） 茄紅素（甲基壬基酮，IBI-246）。這3種成分可阻擋昆蟲去感應人體呼出的二氧化碳、乳酸或其他揮發物，減少昆蟲接近人體皮膚。

此外，亦有人選用較天然的香茅油、檸檬桉油。 胡醫生提醒，選擇驅蚊產品時，要看其成分及濃度。其中，DEET是現時醫學上最有效的驅蚊成分。一般來說，濃度愈高，防蚊時間愈長，但與成效無直接關係。部份驅蚊成分對人體有影響，未必適合嬰幼兒使用。

5款較常用的驅蚊成分的分別、使用貼士：

點擊圖片放大
+7
+6

家居驅蚊防蚊方法

家中有蚊子或「小蚊滋」出沒，用肥皂水、天然驅蚊包，還是用滅蚊燈較好？TOPick綜合多位專家的意見，列出9種驅蚊防蚊方法以供參考：

點擊圖片放大
+5
+4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【致命蚊叮】14歲少年被蚊咬一口　傷口劇痛1個月後不治身亡
12:16 2023/08/03
【致命蚊叮】14歲少年被蚊咬一口　傷口劇痛1個月後不治身亡
【致命蚊叮】35歲女子被蚊咬引發敗血症　醒來驚見四肢全截除
18:01 2023/03/27
【致命蚊叮】35歲女子被蚊咬引發敗血症　醒來驚見四肢全截除
【奪命登革熱】9歲男童赴菲律賓探親被蚊咬 兩周後變重症登革熱器官衰竭亡
15:47 2022/09/03
【奪命登革熱】9歲男童赴菲律賓探親被蚊咬 兩周後變重症登革熱器官衰竭亡

你可能感興趣

【致命蚊叮】14歲少年被蚊咬一口　傷口劇痛1個月後不治身亡
12:16 2023/08/03
【致命蚊叮】14歲少年被蚊咬一口　傷口劇痛1個月後不治身亡
【致命蚊叮】35歲女子被蚊咬引發敗血症　醒來驚見四肢全截除
18:01 2023/03/27
【致命蚊叮】35歲女子被蚊咬引發敗血症　醒來驚見四肢全截除
【奪命登革熱】9歲男童赴菲律賓探親被蚊咬 兩周後變重症登革熱器官衰竭亡
15:47 2022/09/03
【奪命登革熱】9歲男童赴菲律賓探親被蚊咬 兩周後變重症登革熱器官衰竭亡
驅蚊 滅蚊 登革熱 頭痛 台灣 傳染病

最高瀏覽

【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
急症室最長等候時間（10月28日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月28日 時間16:05）
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老
癌症殺手｜12歲少年罹末期肺癌　醫生揭與生活習慣有關父母崩潰自責
癌症殺手｜12歲少年罹末期肺癌　醫生揭與生活習慣有關父母崩潰自責