奪命登革熱｜妻子患登革熱9天後死亡　丈夫與母親同感染

▲ 妻子患登革熱9天後死亡，男子與母親同樣感染，向政府提告只求官員公開道歉。

潮濕天氣容易滋生蚊蟲問題，經由蚊子傳播的登革熱病毒更加不容忽視。近日，台灣一名蘇姓男子的妻子確診登革熱9天後離世，自己和母親也同樣感染，無奈之下他只能提告政府，希望官員可以公開道歉。

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據《中時新聞網》報道，來自台南的蘇男與妻子結婚才1年多，但有慢性病的妻子在今年9月15日確診登革熱，並在9天後不幸離世。

剛處理完妻子後事，10月24日，蘇男發現自己同樣感染登革熱，緊接著78歲的顏姓養母也確診登革熱，甚至嚴重到需要住院。

蘇男表示，自小沒見過生母，生父也過世，養父母就是自己的親人，但今年卻因為登革熱搞到家破人亡，妻子因此逝世，養母住院，自己也拖著生病的身體，在家中、醫院兩邊跑，照顧養父養母。

10月27日，因為對政府的無能感到忍無可忍，蘇男無奈向政府相關單位提告官員瀆職，討回公道，並聲明不要賠償，只要這些官員公開向全民道歉，並請公懲會查辦懲處。

他認為，若政府在疫情之初積極防治，疫情就不會這樣蔓延，並指出自己絕非唯一個案，台南市今年近2萬人確診登革熱，一定有許多家庭與他一樣有類似的悲慘遭遇，只是不敢站出來。

他表示，此次提告將以一己之力，要求政府正視這些確診者的家庭。而台南市登革熱防治中心副主任林碧芬對蘇男的遭遇深表遺憾，尊重其決定，並願意與社政資源一起提供協助。

登革熱嚴重可致死亡

據香港衛生防護中心網站顯示，登革熱是一種由登革熱病毒引起的急性傳染病，病毒經由蚊子傳播給人類，常見於熱帶及亞熱帶地區，例如在鄰近的多個東南亞國家。

登革熱病毒共有4種不同血清型，每一型都可引致登革熱及重症登革熱。登革熱的病徵包括高燒、嚴重頭痛、眼窩後疼痛、肌肉及關節痛、噁心、嘔吐、淋巴結腫脹以及出疹。​​​​​​

值得留意的是，有些人在感染登革熱病毒後，可以沒有明顯的病徵，或者只會有發熱等輕微病徵。而患者首次感染登革熱的病情一般都較輕，病癒後會對該血清型病毒產生終生免疫能力，但對其他三種血清型病毒只有部分和短暫的交叉免疫能力。假如隨後感染其他血清型的登革熱病毒時，出現重症登革熱的機會則相對較高。

「重症登革熱」是一種由登革熱所引起的併發症，病情比較嚴重，更可導致死亡。重症登革熱的患者初時會出現發高燒、面部發紅，以及與登革熱相關的一般病徵，高燒可持續長達一星期，體溫甚至可高達攝氏41度。

即睇重症登革熱患者會出現的一些預警症狀:

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登革熱殺到埋身，市民可以怎樣驅蚊，在戶外可怎樣防蚊？皮膚科專科醫生胡惠福早前接受TOPick訪問時表示，搔癢時切忌抓損皮膚，因會加細菌感染風險。若想即時紓緩痕癢感覺，他建議用這4種用品應急：冰凍毛巾或汽水、潤膚膏、肥皂水（番梘水）。

而在戶外活動，不少人也會帶備驅蚊劑，但市面上驅蚊產品琳瑯滿目，市民又該如何選擇？胡惠福醫生指，根據美國疾控中心的建議，有3種較有效的驅蚊成分： 避蚊胺（DEET） 埃卡瑞丁（Icaridin）／派卡瑞丁（picaridin） 茄紅素（甲基壬基酮，IBI-246）。這3種成分可阻擋昆蟲去感應人體呼出的二氧化碳、乳酸或其他揮發物，減少昆蟲接近人體皮膚。

此外，亦有人選用較天然的香茅油、檸檬桉油。 胡醫生提醒，選擇驅蚊產品時，要看其成分及濃度。其中，DEET是現時醫學上最有效的驅蚊成分。一般來說，濃度愈高，防蚊時間愈長，但與成效無直接關係。部份驅蚊成分對人體有影響，未必適合嬰幼兒使用。

5款較常用的驅蚊成分的分別、使用貼士：

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家居驅蚊防蚊方法

家中有蚊子或「小蚊滋」出沒，用肥皂水、天然驅蚊包，還是用滅蚊燈較好？TOPick綜合多位專家的意見，列出9種驅蚊防蚊方法以供參考：

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責任編輯：羅嘉欣