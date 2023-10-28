TVB節目巡禮2024｜劉佩玥認筋骨硬做打女不易　劉穎鏇解釋角色性感打扮有原因

《無綫節目巡禮2024》昨日（10月27日）在將軍澳電視城舉行，劉佩玥（Moon)和劉穎鏇(Tiffany)各有兩劇在手，同樣備受公司力捧。

演好每個角色

談到阿Moon在去年奪得馬來西亞最喜愛TVB女主角後，事業更上一層樓，對此她接受TOPick訪問說：「不論奪獎與否，正如今年公司口號也是以初心工作，每樣都做足100分，希望自己能盡全力做每個任務，最重要做好自己。」

▲ （陳淑霖 攝）

自認筋骨硬

問到她是否專攻打女發展？Moon說：「我覺得打女不是自己最擅長的事，但我們的監製Jazz每次都想令觀眾有新鮮感或者讓我超越自己，在今次《奪命提示》除了槍戰，埋身肉搏亦多了很多，我的手腳不協調，筋骨很硬，變了每天也要拉筋，就算我有些動作真的做不到，他們也會調整。」

穿小背心上陣有原因

提到在宣傳片中，看見Tiffany穿上小背心上陣，相當性感，她說：「其實是劇情需要，大家在宣傳片也看見我有幾個不同造型，是有原因的，所以到時劇集出街就會明白，亦不是為了穿背心而穿。」

▲ （陳慧安 攝）

接受性感演出？

再問到二人是否性感演出也不介意？Tiffany說：「真的要因應劇情，我覺得自己與Moon本身也比較保守，若你們看見我們本人，平時是不會這樣的打扮，但我認為只要是角色需要，整件事就不會擔心，加上，我們很信任劇組。」

Moon補充說：「基本上我倆很少問有否走光，有沒有穿崩的問題，因為我們最強的防線就是監製Jazz，他一定較我們更緊張，又要過導演、攝影師那關，所以我們根本不用擔心。」

Tiffany則指他們會在我們開拍前問清楚是否已經做足防走光措施，反而是我們叫他們不用擔心，十分好笑。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

記者：馮雪怡、陳曉柔、陳淑霖

最近影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R