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【兒童健康】童年腸胃不佳身高比人矮9cm　專家揭宜吃1種食品助骨骼發展

兒童健康 19:01 2023/10/28

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台灣調查發現學童腸胃差較同齡者矮 9厘米。 (網絡圖片)

家長都希望子女能夠長得高一些。台灣營養基金會在今年8月進行「國中小學童生活習慣及腸胃問題現況」調查，發現與腸胃健康的學童相比，3個月內曾遇消化不良的學童，平均身高較矮9厘米。此外，每日平均身高較高7厘米。專家建議學童持續喝乳酪，以補充體內好菌，強化腸胃健康，有助於骨骼發展。

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台灣營養基金會最新調查顯示，乳酪是培養體內好菌的美食。每日與沒有喝乳酪的學童比較，有喝乳酪習慣的學童，曾出現消化不良、食慾不振、胃口不佳、脹氣或脹氣的比例相對較低。此外，綜合小學一年級與中學三年級的調查數據，天天飲乳酪的學童，與比一周以上飲一次乳酪的學童比較，平均身高更高7厘米。

台灣兒科醫生王韋力指出，人體是由飲食攝取營養，營養由小腸吸收，並藉由小腸表面指狀突起的絨毛來增加營養吸收的面積和提升吸收力。腸胃健康是需要人體長時間累積，吸收良好營養而維持。

乳酪和健康作息是培養體內好菌泉源

王韋力醫生解釋，良好的飲食習慣、充足睡眠、多運動能增加好菌，幫助改變腸道微生物的組成。相反，不健康的飲食習慣和生活習慣，將會增加體內壞菌，當腸道菌相失衡，壞菌會破壞小腸絨毛，恐減少小腸吸收面積，影響營養吸收力，讓成長受阻。

他更表示外國有研究證實，健康的腸胃有助於骨骼發展，好壞菌之爭是時間之戰，因此，我們要持續補充好菌，使其殖根在腸胃道中，培養健康的腸道，以增加吸收力，促進體格發展。

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責任編輯︰羅嘉欣 

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