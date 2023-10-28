星二代丨8歲梁浸浸長腿泳衣十分型格　暴風式成長星味直逼媽媽鄭希怡

▲ 8歲梁浸浸長腿泳衣十分型格，暴風式成長，星味直逼媽媽鄭希怡。

鄭希怡（Yumiko）的8歲愛女 「梁浸浸」梁子柔外貌可愛活潑，向來受外界喜愛。而媽媽鄭希怡也不時大方在社交平台分享女兒動態，日前適逢學校假期，梁浸浸跟媽媽一同去海邊度假。穿上泳裝的梁浸浸型格十足，更被網民讚是「大長腿」！

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日前適逢梁浸浸放假，鄭希怡舉家到海邊度假，而梁浸浸身穿一件長袖泳衣，一頭卷發隨性飄動，模樣陶醉，IG配文「不羈的風」，引起一眾網民留言：「吃搞笑長大」、「很有意境」；也有人大讚「可愛爆燈」。

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現年8歲的梁浸浸現與媽媽長居上海，就讀當地著名的「上海耀中國際學校」。根據學校網頁資料顯示，上海耀中國際學校小學一年級至四年級，全年學費為27.7萬人民幣（約29.6萬港元），小五至小六學費為28.4萬人民幣（約30.4萬港元），學生全為中產以上家庭。上海耀中國際學校是上海首間獲政府批准同認可的國際學校，採取雙語教學模式。

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責任編輯:王明芳