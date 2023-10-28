  • 25°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 20:33
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美酒佳餚】六日假期美酒佳餚最後衝刺　手工啤日系朱古力酒呈獻

社會 17:20 2023/10/28

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

由旅發局主辦、全城期待的「美酒佳餚巡禮」經已開鑼，一連四天(即日至10月29日)於中環海濱活動空間帶來各式經典佳釀、新興酒品、人氣街頭小吃、佐酒美點。

持有品味證的賓客，可從今明(10月28日至10月29日)兩天期間，以玩味十足、創意的萬聖節主題服飾參與香港美酒佳餚巡禮，即可於詢問處獲2張免費品味券，每日名額300個，先到先得，送完即止。

靚太安樂窩
【靚太安樂窩】星級紮身師解說產前產後護理　360度紮身術不礙日常生活

場內繼續有多款酒類提供，包括原創丹麥哥本哈根氣泡茶，由紅莓和紅桑子香從10種不同的優質有機茶中提取；「愛の幸福手工洛神花酒」，是首支100%香港製造手工洛神花酒；伊藤久右衛門宇治抹茶朱古力酒，將「宇治抹茶生朱古力」變身成酒，酒精度數只有6度，女生聚會時大受歡迎。

當然不少得，鹽燒北海道巨型魷魚一夜干、泰式愛爾蘭麵包蟹以及香燒公主三黃雞等美食。

把握假期最後機會，即睇開放時間：

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老
癌症殺手｜12歲少年罹末期肺癌　醫生揭與生活習慣有關父母崩潰自責
癌症殺手｜12歲少年罹末期肺癌　醫生揭與生活習慣有關父母崩潰自責
急症室最長等候時間（10月28日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月28日 時間16:05）