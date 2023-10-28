【美酒佳餚】六日假期美酒佳餚最後衝刺　手工啤日系朱古力酒呈獻

由旅發局主辦、全城期待的「美酒佳餚巡禮」經已開鑼，一連四天(即日至10月29日)於中環海濱活動空間帶來各式經典佳釀、新興酒品、人氣街頭小吃、佐酒美點。

持有品味證的賓客，可從今明(10月28日至10月29日)兩天期間，以玩味十足、創意的萬聖節主題服飾參與香港美酒佳餚巡禮，即可於詢問處獲2張免費品味券，每日名額300個，先到先得，送完即止。

場內繼續有多款酒類提供，包括原創丹麥哥本哈根氣泡茶，由紅莓和紅桑子香從10種不同的優質有機茶中提取；「愛の幸福手工洛神花酒」，是首支100%香港製造手工洛神花酒；伊藤久右衛門宇治抹茶朱古力酒，將「宇治抹茶生朱古力」變身成酒，酒精度數只有6度，女生聚會時大受歡迎。

當然不少得，鹽燒北海道巨型魷魚一夜干、泰式愛爾蘭麵包蟹以及香燒公主三黃雞等美食。

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責任編輯：陳展棋