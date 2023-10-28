黃心穎結婚丨大家姐黃心美接花球　為妹妹黃心穎遮風擋雨零怨言【多圖】

▲ 黃心穎在婚禮上與家人合照。

黃心穎與RubberBand成員「泥鯭」黎萬宏在昨日（10月27日）低調舉行婚禮，不過在今日（10月28日），黃心穎在個人社交平台陸續上載當日婚禮照片。

首先，心穎在個人IG上載兩張與丈夫及兩隻愛犬在會場接受來賓祝福的照片，並寫道：「Just Married.」。之後，她的二家姐黃心妙在個人社交平台公開更多細妹婚禮的照片。

至於心穎亦以story方式繼續分享上載婚禮相片，其中一張相，更是她的大家姐黃心美接到花球的相片，心穎寫：「係你喇！」同時感情大家姐為婚禮幫忙。

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二姐心妙常派福利

黃心穎在家中排行最細，而她有3位家姐，大家姐為黃心美、二姐黃心妙、三姐黃心慧。當空姐心慧相對低調，二姐黃心妙在2009年與澳門商人結婚並育有3個孩子，雖然她非娛圈中人兼人妻，但不時於社交平台騷誘人性感照派福利，十分大方。

至於大家姐黃心美為圈中人，現年41歲的她畢業於英屬哥倫比亞大學畢業，天生麗質，早在加拿大溫哥華生活時已被發掘當電視台的節目主持，她亦曾參加歌唱比賽。

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心美受連累不怪細妹

在2006年，黃心美回流返港簽約東亞唱片當歌手，但卻被派往電視台當娛樂主播，後來被now寬頻電視看中當主持，後來當上ViuTV藝人，可說是該台開國功臣之一，包括曾主持首屆《全民造星》。不過在2018年11月離開ViuTV，現時仍以自由身藝人身份工作，主力當司儀工作。

不過2019年「安心事件」，不但黃心穎形象插水，連身為家姐的心美也受連累。當時因為心穎離開香港避風頭，作為娛圈中人的心美已不時要代妹回應傳媒。

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幾乎嫁入豪門

此外，年41歲的黃心美在201年與台灣人Thomas結婚，可是後來因兩人時常分隔兩地導致感情轉淡化，在2015年離婚。

在2017年，她被指與百億富豪馬清偉跟藝人薛芷倫兒子Justin（馬桂烽）拍拖，當時心美不時於IG上發布男友視角甜蜜相，但每次相中只有心美樣子，從未公開過男友樣貌。

可是有傳因為「安心事件」連累黃心美包括曾結婚的情史常被報道，因此影響心美與男友感情，再加上男方家人阻止，由此分手收場，情變傳聞後，她亦沒有放男友視覺照片。

▲ 當年「安心事件」前，黃心美不時在個人社交平台分享「男友視覺」照片放閃。

對心穎零怨言

同時，因心穎形象負面令心美失去不少司儀工作，在2020年，心美出席公開場口也承認收入較之前少三分一，但一向與妹妹感情要好的心美沒怪責細妹，直言收入夠生活便可以，更稱：「冇嘢做咪慳啲使。」

當時受訪，心美還表明屋企人「冇所謂拖唔拖累」，並力撐心穎稱：「千錯萬錯佢都係我妹，你哋想我可以點樣？我嘅立場係呢世都不離不棄。」實在是位好家姐。

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