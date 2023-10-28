牙刷問題｜牙刷擺浴室恐成「細菌炸彈」　牙醫警告：千萬別沖涼時順便刷牙

▲ 牙刷擺浴室恐成「細菌炸彈」，牙醫警告：千萬別沖涼時順便刷牙。

不少人都會將牙刷擺在浴室，但美國有一名牙醫提醒，潮濕的環境對牙刷毛上的細菌來説簡直是天堂，更會令牙刷成為「細菌炸彈」。

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據《紐約郵報》報道，美國德州奧斯汀女醫生Ellie Phillips在TikTok上傳影片表示，「現在很多人都充分了解黴菌有多危險，你可能正忙著努力清理家裡和某些地方的黴菌，但牙刷卻常常被人們遺忘」。

她解釋，浴室等潮濕環境對刷毛上的黴菌來說有如天堂，因此大家的牙刷上可能會含有黴菌和細菌。

Phillips建議，千萬不要再沖涼時刷牙，雖然這樣很方便，但因為水氣有助於細菌的生長，所以不建議這麽做。還有專家表示，牙膏會讓浴室地板變滑，電動牙刷更不該經常接觸水氣。

她也提醒，不應將牙刷放在馬桶附近。此前也有專家曾警告，因沖水時牙刷可能會沾上噴出的馬桶煙羽（toilet plume）上的細菌，因此為保持清潔，建議在沖水時蓋上馬桶蓋，或是將牙刷擺放在遠離馬桶的地方。

由於無法煮沸牙刷頭進行消毒，Phillips建議使用陶瓷牙刷架，每次使用後自然風乾24小時，使牙刷保持乾燥。而為了口腔保健，每天應刷牙2次，因此需要準備2支牙刷輪流使用。

晚上使用一支，早上使用另一支牙刷，這樣每一支在使用前都可以風乾24小時。

若僅使用一支牙刷，美國牙科協會則建議，每3至6個月就要更換一次標準牙刷，另外也有專家認為，可以將牙刷毛浸泡在抗菌漱口水中30秒，以清潔牙刷。

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責任編輯：羅嘉欣