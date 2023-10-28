【政府筍工】政務司司長官邸請廚師　月入$2.5萬即睇要求

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政務司司長辦公室周五（27日）刊登招聘廣告請廚師，月薪高達25,815元，沒學歷要求，屬非公務員合約。

申請人必須是香港永久性居民，需要須穿著制服及不定時工作，包括在晚間、週末及公眾假期工作。如有需要，官邸合約助理廚師或須逾時工作及在官邸留宿，有意申請的市民，需要在11月9日前透過互聯網或直接郵寄遞交申請。

合約條件：

1.具備至少5年在大戶家庭或大型機構烹調食物的工作經驗

2.擅長烹飪中西菜肴

3.能操流利粵語、簡單英語和簡單普通話，並能閱讀和書寫簡單中文及簡單英文

合約福利： 1.為政務司司長、其家人以及到訪的賓客準備食材及烹調食物

2.在官邸及其他地方舉行的官式及社交宴會提供餐飲服務

3.負責廚房日常運作，包括處理食物、協助採購食材、清潔及保養廚具等工作

4.執行由主廚及上級所指派的工作。

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責任編輯：陳展棋