安達臣道冧天秤丨許太臨終前1年訓練女兒獨立　婉拒成立教育基金寄語女兒：長遠要靠自己

去年發生的秀茂坪安達臣道天秤倒塌工業意外，釀成3死6傷。41歲死者許文明的遺孀阿惠（許太）乳癌末期離世，遺下一對稚女，令人不勝唏噓。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文今日（28日）公開撰文，憶述與許太的相處點滴。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文今日（28日）在社交平台以題為《我眼中的蔣惠。樂觀自在的她》發長文，表示許太在今年初，獲一家建築公司邀請，寫下職業安全標語「同心實踐安全，維護生命第一」而隨着許太的離開，蕭倩文表示每當經過看到墨寶，她都會駐足幾秒，當是懷念。

蕭倩文指，這一年自己和許太的聯絡還算緊密，早期許太常參加工權會活動，無論是給小孩的輔導，還是各種大型聚會活動、小型的工作坊、校園職安話劇的觀賞等等，都能看到她們的身影：

只要有學習的機會，有讓小孩增廣見聞的場合，惠都盡其所能參加。

蕭倩文表示，許太希望用她的餘生陪伴小孩，但她不會溺愛女兒，並一直訓練女兒獨立。因此她會在活動中讓8歲和5歲的女兒自己上洗手間；也會在參觀博物館時，把女兒安放在兒童玩樂區，並在約定時間準時返回。

蕭倩文指許太除了是正面樂觀的人以外，還是個「高人」：「她對事物的觀察、看法和想法都很獨特，很有自己的一套。」

蕭倩文舉例，許太在今年初參加媽媽組的陶瓷工作坊：「當所有人都埋頭做平面的作品時，她卻堅持做了個立體魔鬼魚。」而當大部分人都覺得醫院飯不好吃，許太卻認為是營養師調配出來，一定是有益和健康，因此也津津有味地吃個清光。

蕭倩文曾問，許太為何能如此樂觀，而許太就表示自己早已看透生死。許太曾經歷過兩次產前產後抑鬱症，亦試過在少年時期發生一次意外，從4層樓高的地方墮下，經歷瀕死滋味，留下頭頂上幾道清晰疤痕：

她認為人生都是無法掌控的，死亡是必然的經歷，只能接受，不能逆天而行。

蕭倩文形容，「惠（許太）是懂得感恩和知足的人」。她指，曾經有公司說為許太的小孩成立教育基金，但許太都謝絕：

她認為大家都為他們家顧慮太多了，長遠來說他們自己應該努力一點點，不能太多的依靠大家。

蕭倩文最後在文末寄語許太的一對女兒：

我最希望的是，你的女兒懂得媽媽是一個如此值得大家敬佩的人，快樂健康地成長，在自己獨特的性格中也能活出媽媽的精神。

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責任編輯：羅嘉欣