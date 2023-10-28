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【科技資訊】「創新科技嘉年華 2023」 VTC展示新科技融入生活

兒童健康 18:34 2023/10/28

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR

IVE 健康科技中心與 IVE 藥劑科學高級文憑師生研發的「智能百子櫃」，透過外掛裝置上的提示，協助中藥配藥員的工作，減低出錯風險。

職業訓練局（ VTC）參與10月28日起一連9日在香港科學園舉行的「創新科技嘉年華 2023」，展出十多項由機構成員香港高等教育科技學院（ THEi 高科院）及香港專業教育學院（ IVE）師生研發的創新科技應用項目。展品結合創意與科技，為日常生活問題提供解決方案，推廣智慧生活。

創新科技提升生活質素

由創新科技署主辦的「創新科技嘉年華 2023」，今年主題為「智慧生活綠色科技」 Go Smart! Go Tech! Go Green!）。 創新科技及工業局局長孫東教授及一眾嘉賓於開幕禮後，親臨VTC展台欣賞師生的創意作品。VTC今年以「職業專才、擁抱未來」為參展主題，以十多項作品展現職業專才教育學生如何 學以致用，以創新科技提升生活質素。

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其中VTC智慧城市創新中心︳與香港國際貨櫃碼頭（ HIT）聯合開發了一個虛擬實境（ Virtual reality，VR）吊機系統 ，透過安全且貼近實際操作的虛擬體驗，讓參加者了解貨櫃碼頭的運作，也能認識如何利用創新科技打造「智慧貨櫃碼頭 」。 此外，IVE工程學科為樓宇老化及維修問題 ，研發了監察舊式樓宇天台儲水缸水質的「智能天台水箱」，以及優化大廈能源管理和電力系統維護程序的「智觸電」大廈供電監察平台 。

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善用科技提升醫療程序

IVE 健康科技中心與 IVE 藥劑科學高級文憑師生合力研發了「智能百子櫃 」， 讓一般中藥百子櫃變身智能裝置 ，利用物聯網技術配合中醫診所的運作系統，改善和加快中藥配藥流程及避免錯誤 。中藥配藥員只要掃描藥單上的二維碼，百子櫃上相應藥材的抽屜上的顯示屏便會亮起，並標示出藥單上所需的份量。中藥配藥員只需照「 燈 」執藥，於抽屜提取藥材 ，完成後按下按鈕 ，顯示屏的提示燈便會熄滅，減少出錯機會。此外，遇上藥單上有藥性相剋的成分 ，更可加入警告聲提醒 ，進一步保障中藥配藥程序的安全。

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