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羅密歐與祝英台丨鄺潔楹穿魚網絲襪演惡女　撻著徐文浩譜長短腳之戀【多圖】

娛樂 19:27 2023/10/28

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《羅密歐與祝英台》

鄺潔楹（Judy）雖然個子不高，但完全無損魅力，在2017年主持《3日2夜》已成功俘虜一批宅男，同年加入處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「島大女神」Venus，由此人氣急升。

而鄺潔楹亦十分大方，不介意演劇集時被取笑身高，但完全無損在宅男心中女神地位。在TVB台慶劇《羅密歐與祝英台》內，更與徐文浩譜長短腳之戀。

在昨晚（10月27日）《羅密歐與祝英台》的劇情，又誕生新一條感情線，看似針對羅密歐（周嘉洛飾）及茱麗葉（游嘉欣飾）的「黑面神」Molly（鄺潔楹飾），不但本性不壞，更是長情兼性情中人。

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昨晚劇情講Molly欲舉報偷渡到海北市的茱麗葉，茱麗葉講數期間踢爆Molly性格尖銳主因是欠缺勇氣追尋真愛。與密歐二哥密田（徐文浩飾）青梅竹馬的Molly，原來雙方一早已暗戀對方，但鑑於Molly小時候是肥妹仔，Molly的自卑加上密田愛面子，以致即使兩情相悅亦未能走在一起。

經茱麗葉點醒後，Molly主動向密田說出心底話，密田則以「無論你肥定瘦，我都咁鍾意你」甜爆回應，最終多番兜轉的二人終於做成情侶，譜出「長短腳之戀」炮製最萌身高差。

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自劇集開播，飾演Molly的Judy掀起不少話題，除不時有機會在劇中一展「驚人」歌喉，服裝造型也是件件「戰鬥格」，亮點除了魚網絲襪配搭修長美腿，還有高髻馬尾。

之前在《新四十二章》中憑巨型爆炸頭贏盡焦點的Judy，直指是次髮型令她更易代入女強人mode：「團隊一開始係想造型上畀人感覺Cool啲，所以Set咗長馬尾、同埋唔畀將啲頭髮放落嚟；我都覺得梳咗呢個頭後個人多咗份堅強感，配合到角色嘅女強人Feel。」

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Judy又指角色性格與真人很大反差：「要提住自己唔好咁多笑容，平時我份人鍾意嘻嘻哈哈。」談到角色造到多變又嬌艷，Judy笑言：「啲衫係有啲性感，同埋成日都有魚網絲襪，我都有問點解個角色咁硬朗會咁著？後尾我就明白係想展現角色型格、自信一面，之後都會有啲露腰同貼身設計嘅衫，全部都好型，希望大家鍾意。」

此外，她預告在之後播出的《羅密歐與祝英台》內，她將會有非常情緒化的演出，更謂期待觀眾見到「不一樣的鄺潔楹」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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