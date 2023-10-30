女性護理丨 女子如廁後慣用濕紙巾　加用精油辟異味致搔癢難耐

▲ 台婦科醫生分享「防癢3招」。

很多女生都試過下體搔癢之苦，往往以為是外陰道不潔或黴菌感染，會使用專用的清潔液或塗上抗黴菌藥膏。台灣婦產科女醫生謝筱芸近日在網上分享，下體癢痛元兇不一定是黴菌感染所致，有可能是陰部被過度清潔，穿上太多太緊衣物包覆陰部，或是洗澡水太熱和使用刺激用品。謝筱芸提醒，女士如廁後別穿緊身褲、非生理期勿天天用護墊，而如廁後也不應使用濕紙巾。

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謝筱芸在其Facebook專頁《謝筱芸醫師的泌密診療室》發帖，分享一宗女病人案例，謝醫生指自己非常注重個人衛生，每次上完廁所均用濕紙巾擦拭會陰，以避免私密處有異味，更會在內褲滴上兩滴茶樹精油 ，卻因此令陰部搔癢而求診。謝醫生指出，雖然精油是以植物提煉而成之產品，也是一種香料物質，但人體機制十分複雜，任何物質都有引起過敏可能。

謝醫生提出外陰道「防癢3招」，供各位姊妹們參考：

改變穿衣服的方式：

每天太多太緊的衣服包覆陰部，每日使用衛生護墊，均導致濕氣散不出去，可能讓皮膚覺得刺激或搔癢。外陰跟其他部位的皮膚一樣，上面有汗腺，需要排汗。

注意洗澡：

太熱的洗澡水和肥皂，都會令洗完的陰部特別乾燥；若用上吹風機吹陰道口，這些動作都會把保護皮膚的皮脂帶走，導致陰部更加乾澀不舒服。建議用微溫（40度左右）的清水洗後，把乾淨的毛巾輕輕吸乾肌膚水分。如果皮膚太乾，可使用保濕乳液，減少陰部的不適。

留意刺激用品：

任何接觸到皮膚的物質，都可能引起肌膚刺激或發炎。不只是藥膏或乳液，甚至號稱天然的薰衣草精油或茶樹精油，都有可能引致皮膚過敏。

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責任編輯︰羅嘉欣