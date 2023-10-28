  • 25°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 20:34
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【施政報告】東九龍綫走線曝光惹熱議　顏汶羽憂供電及逃生有風險

社會 19:24 2023/10/28

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

（資料圖片）

《施政報告》落實研建東九龍智慧運輸系統，民建聯議員顏汶羽形容「已醞釀10年」，但引述業界聲音稱，提到未來東九線營運時可能需要承擔較大的風險，或出現供電或逃生問題。

根據運輸及物流局近日公開的路線圖，見到東九線會由彩虹站，途經彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達、馬游塘，最後再「過山」往油塘站。另外，政府會設行人通道接駁到安達臣道一帶。

今次當局提出的路線方案需要興建隧道，未來東九線營運時可能需要承擔較大的風險。有業界人士向他表示，據他們了解，目前國內外已開通軌道的交通項目中，暫沒有在隧道段使用電池作爲主要供電方式的案例。由於動力電池安全隱患問題突出，循環使用次數增加，會令鋰離子電池熱穩定性逐漸下降，若不幸發生意外，在隧道內逃生和救援難度較大。

顏提倡東九線可經由連德道、碧雲道，再去油塘，不需興建隧道，並可將藍田北居民納入系統。這方案需要面對接近90度彎位的技術困難，但經他與一些業界人士溝通，他們認為現行技術能夠克服。另一方案則是選擇在連德道口「過山」，隧道長度相對較短。

特首早前提到，會繼續在路線方面聽取意見，期望當局可再研究，將遠離港鐵站的藍田北居民納入系統之內。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳卓峰

相關文章

【亞殘運】亞殘運閉幕港隊奪47面獎牌　李家超發文祝賀
今日 17:00
【亞殘運】亞殘運閉幕港隊奪47面獎牌　李家超發文祝賀
【美酒佳餚】六日假期美酒佳餚最後衝刺　手工啤日系朱古力酒呈獻
今日 17:20
【美酒佳餚】六日假期美酒佳餚最後衝刺　手工啤日系朱古力酒呈獻
【政府筍工】政務司司長官邸請廚師　月入$2.5萬即睇要求
今日 18:07
【政府筍工】政務司司長官邸請廚師　月入$2.5萬即睇要求

你可能感興趣

【亞殘運】亞殘運閉幕港隊奪47面獎牌　李家超發文祝賀
今日 17:00
【亞殘運】亞殘運閉幕港隊奪47面獎牌　李家超發文祝賀
【美酒佳餚】六日假期美酒佳餚最後衝刺　手工啤日系朱古力酒呈獻
今日 17:20
【美酒佳餚】六日假期美酒佳餚最後衝刺　手工啤日系朱古力酒呈獻
【政府筍工】政務司司長官邸請廚師　月入$2.5萬即睇要求
今日 18:07
【政府筍工】政務司司長官邸請廚師　月入$2.5萬即睇要求
彩虹 民建聯 施政報告 藍田 港鐵 油塘

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老
癌症殺手｜12歲少年罹末期肺癌　醫生揭與生活習慣有關父母崩潰自責
癌症殺手｜12歲少年罹末期肺癌　醫生揭與生活習慣有關父母崩潰自責
急症室最長等候時間（10月28日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月28日 時間16:05）