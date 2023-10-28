【施政報告】東九龍綫走線曝光惹熱議　顏汶羽憂供電及逃生有風險

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《施政報告》落實研建東九龍智慧運輸系統，民建聯議員顏汶羽形容「已醞釀10年」，但引述業界聲音稱，提到未來東九線營運時可能需要承擔較大的風險，或出現供電或逃生問題。

根據運輸及物流局近日公開的路線圖，見到東九線會由彩虹站，途經彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達、馬游塘，最後再「過山」往油塘站。另外，政府會設行人通道接駁到安達臣道一帶。

今次當局提出的路線方案需要興建隧道，未來東九線營運時可能需要承擔較大的風險。有業界人士向他表示，據他們了解，目前國內外已開通軌道的交通項目中，暫沒有在隧道段使用電池作爲主要供電方式的案例。由於動力電池安全隱患問題突出，循環使用次數增加，會令鋰離子電池熱穩定性逐漸下降，若不幸發生意外，在隧道內逃生和救援難度較大。

顏提倡東九線可經由連德道、碧雲道，再去油塘，不需興建隧道，並可將藍田北居民納入系統。這方案需要面對接近90度彎位的技術困難，但經他與一些業界人士溝通，他們認為現行技術能夠克服。另一方案則是選擇在連德道口「過山」，隧道長度相對較短。

特首早前提到，會繼續在路線方面聽取意見，期望當局可再研究，將遠離港鐵站的藍田北居民納入系統之內。

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責任編輯：吳卓峰