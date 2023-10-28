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【資訊日】港大開放日迫爆8.5萬人　提供本科最新入學資訊

社會 19:30 2023/10/28

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

港大全日人頭湧湧。

香港大學今天（28日）舉行本科入學資訊日，吸引中學同學和公眾人士到來校園，參與入學講座和參觀校園設施，體驗港大獨特的文化與校園環境，全日有大約8.5萬人到訪校園。

今年的聯招和非聯招入學講座在百周年校園李兆基會議中心大會堂舉行，為有志入讀港大的學生提供2024年本科最新入學資訊，介紹港大的多元課程和獨特的國際化學習氛圍，裝備學生成為環球領袖，盡展所長。

今年的聯招入學講座除介紹港大課程的特色、學習機會與出路發展，並因應香港中學文憑試中「通識科」由「公民及社會發展科」取代，講解2024年聯招學生適用的最新入學要求更新、課程計分方法、入學獎學金等。另有給修讀文憑試以外課程的國際考試學生入學講座及高考學生入學講座

另外，港大與多間國際頂尖大學合辦雙學位課程。加州大學柏克萊分校、不列顛哥倫比亞大學、巴黎政治大學及北京大學的代表出席了雙學位課程入學講座，介紹課程架構和資訊、入學要求等。港大同時與倫敦大學學院合辦雙學位課程，以及與劍橋大學有聯合收生計劃。

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責任編輯：吳卓峰

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