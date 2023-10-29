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TVB小花｜江嘉敏病倒卧床要打止痛針　疑似男友陪入院：好彩有人抬得我郁

娛樂 10:55 2023/10/29

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

江嘉敏病倒入院！

江嘉敏日前出席無綫節目巡禮活動，經常被指「時裝車禍」常客的她，一身黑色晚裝打扮予人亮麗之感。不過翌日江嘉敏卻因急病入醫院，昨日（10月28日）她於社交平台上載卧病在床的照片，一臉倦容！

男友陪入院？

另外江嘉敏更貼出一張手部插滿喉的照片，當中她寫道：「500年一遇對上一次見到呢舊嘢已經讀緊小學嘅年代，打支止痛針痛到入心！不過打完HP值升返一半」，此外病床上寫著「只可飲少量水」，江嘉敏更寫道：「禁食惡夢」。

雖然病倒慘慘豬，惟近日疑似蜜運中的江嘉敏由男友陪入院，只因她寫道：「頂唔·住，好彩身邊有人抬得我郁。」

【TVB小花】江嘉敏被爆戀阮嘉敏「舊愛」　前東張女神澄清與富貴醫生關係

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病住跑馬拉松

【TVB小花】江嘉敏疑有新戀情容光煥發　豪晒多個名牌手袋被指忽然富貴

江嘉敏接受媒體訪問，她透露患病多日未痊愈，笑稱第一次病到要住醫院。早前報名參加《苗圃挑戰12小時2023》慈善越野馬拉松的江嘉敏，近日努力跑步迎戰，雖然病倒她表示依然會參與。

對於要完成42公里賽事，她稱原本想10小時內完成，現在唯有盡力完成，更笑稱跑不到就「行晒全程」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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