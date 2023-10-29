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《老友記》Matthew Perry家中溺斃　終年54歲

娛樂 10:30 2023/10/29

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因參演90年代經典美國電視劇《老友記》（Friends）曾紅遍全球的男星馬修培利（Matthew Perry），在昨日（10月28日）在其洛杉磯寓所浴缸溺斃，終年54歲。噩耗傳出後，震驚一眾劇迷。

外媒報道指，馬修被發現陳屍在按摩浴缸中，據報道引述執法部門消息稱，他的遺體在按摩浴缸內，警員沒在現場發現藥物，事件不涉及謀殺，案件未有可疑。而馬修死前5天在社交網站最後一個帖文，就是他上載於按摩浴缸中聽歌的照片。

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馬修培利生前在社交平台最後帖文。

受毒癮酒癮困擾

馬修培利父親是名演員，而他在10歲時在父親有演出的警匪劇《240-Robert》客串，由此開啟演藝之路。

他長大成年後，在1985年正式當上演員，但真正打開知名度，是在1994憑《老友記》演Chandler Bing一角走紅全球。

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可是馬修培利卻有嚴重毒癮與酒癮，當年演《老友記》時已多次出入戒療所。

他在參演2021年的重組劇《老友記：當我們又在一起》（Friends: The Reunion）時，觀眾已指出他口齒與神志不清，似受藥物影響。而馬修培利在去年推出自傳中便直言多年來戒毒過程。

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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