預防病毒︱流感新冠雙夾擊　研究指與人擦身而過5秒内可染新冠病毒

▲ 流感新冠雙夾擊，研究指與人擦身而過5秒内可染新冠病毒。

冬季是流感等病毒高發期，有日本大學研究指出，與人擦肩而過5秒内，就有極高機率感染新冠肺炎，提醒民眾外出時可以用3招防疫。

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據日本媒體《每日新聞》報道，氣溶膠顆粒數量變化被認為是新冠肺炎主要傳染途徑，來自筑波大學的研究團隊認為，研究出人在移動時的防疫方法對減少感染風險非常重要。於是，研究人員利用人體模型，讓模型戴上可釋放氣溶膠顆粒的裝置，並設定4種條件包括以時速5公里步行、時速10公里慢跑、時速15公里快跑，及時速20公里衝刺，測量在4種條件下氣溶膠顆粒數量，及針對環境是否通風進行比較。

結果顯示，在以上所有環境條件下，粒子數量均在5秒內達高峰後迅速下降。而在通風環境步行時的高峰粒子數量，會是不通風情況的55%或更少；並所有移動速度下，通風環境的高峰粒子數量明顯較少，與人擦身而過10秒後下降，接近測量前水平。

團隊認為，這是因人體模型移動時，粒子被後方流動空氣形成的旋渦驅散。與人擦肩而過速度越快，則在高峰時產生的粒子數量越少，推測人的呼氣量增加，或與旋渦速度變快，都會促進病毒的傳播。

專家教3招防疫

該項研究被發表在英國科學雜誌《Scientific Reports》。團隊得出結論指出，與人擦身而過5秒內，會達到感染新冠病毒風險的高峰值。對此，為減低外出時無可避免的人際距離感染風險，建議以下3個方法預防感染：

與人擦身而過時，應閉氣5秒

保持最少1米距離

站在上風處

最後，研究團隊成員之一、筑波大學運動工程學榮譽教授淺井武表示，「5秒安全對策」可顯著降低感染風險，尤其在體育賽事及任何活動時，都需採用基於科學證據的預防措施。

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責任編輯：羅嘉欣