李居明收喜訊獲知新光暫緩拆建　 邀李龍基撈過界演粵劇

▲ 小平你好》昨晚在新光戲院大劇場公演。

一連三場，由李居明以中國近代史為背景的新編粵劇《小平你好》，於昨晚（10月28日）在新光戲院大劇場公演，3場門票早已售罄，並吸引李龍基和太太Chris Wong到場支持，而Chris亦非常有心思的繪畫了一幅以新光劇院為主題的畫作送給李居明留念。

昨晚，李居明特別連同眾演員包括男主角旭哥龍貫天在戲院大堂誠心祈福，他更和旭哥各自敲鑼3遍，寓意「小平你好」正式公演，事事順利。

【爺孫戀】李龍基親解娶36歲女友原因 基哥早稱Chris為老婆

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

基哥講心唔講金

李居明接受媒體訪問時表示很高興3晚演出全院滿座，不過直言心情也很緊張，同時表示多謝Chris的畫作，更笑說既然基哥那麽好唱功，也要對方參與粵劇演出，剛好他正在籌備一齣名為《色界》的粵劇，內裡有個角色非常適合基哥。

不過李居明希望基哥能收友情價作為支持粵劇，而基哥即回應：「只講心，不講金，我是非常支持粵劇的，希望能夠有更加多人欣賞，我太太之前也是看了李師傅的作品才喜歡看粵劇。」

最新影片推介：

另外，他同時讚旭哥記憶力好：「他只用數小時便能夠背熟一部劇本，上月至今便已演出了40場粵劇，而且全部都是不同戲碼，所以香港的粵劇老倌真的很厲害。」

同時，李居明宣布業主剛告知新光戲院可能不會那麼快拆缷，而他立即與業主表示要續租，因很多粵劇的粉絲也希望新光能繼續做下去，令到粵劇在香港繼續繁華興盛。