黃心穎結婚丨支持政府派兩萬蚊谷生仔？　黃心穎漏口風趕生B：無壓力嘅

▲ 黃心穎恨生B。

黃心穎跟RubberBand成員「泥鯭」黎萬宏前日（10月27日）舉行婚禮，心穎正式升呢成為人妻，比舊愛馬國明搶先成家立室。

「黃黎聯婚」僅邀請雙方最親及摯友到場見證，當中商台DJ謝茜嘉有份出席婚宴，她於IG上載跟新人的大合照，兼留言祝福一對新人：「永遠幸福，早生貴子，兩萬蚊等緊你」

黃心穎結婚丨大家姐黃心美接花球 為妹妹黃心穎遮風擋雨零怨言【多圖】

▲ 黃心穎漏口風想生B。（取自instagram）

黃心穎結婚丨與「泥鯭」黎萬宏結婚後首發文 心穎上載婚禮照片：Just Married

心穎恨做媽咪

近日政府為鼓勵生小孩，推出派兩萬蚊的政策，心穎轉載謝茜嘉的帖文兼寫上3個留言：「我要呀！」，似乎剛榮升人妻的她恨生B。

對於婚後是否努力「造人」，黃心穎回應Topick稱：「一切隨緣，無壓力。」，說到政府兩萬蚊谷生B政策，對此她笑說：「哈哈，應該需要更多資助。」

▲ 黃心穎似乎幾鍾意小朋友。（取自instagram）

泥鯭讚心穎：好太太

榮升人妻的黃心穎難掩喜悅，她昨天於IG上載婚禮照片兼寫道：「Just Married.」從照片所見，黃心穎跟泥鯭兩位愛狗之人拖住愛犬進場，接受到場賓客的祝福，一對新人對望甜笑，另一張婚照見他倆邊行邊大笑，幸福滿瀉。

婚禮上泥鯭發表愛的宣言，她向太太稱：「多謝太太做我樹窿，在我工作很疲累時聽我傾訴。好多謝她一直照顧我，想借用大家掌聲，送給我這麼好的太太。」

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記者：游艾維

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