醫美中伏︱港女尖沙咀做美容後患急性皮膚炎玫瑰痤瘡 美容院1舉動推卸責任

▲ 港女尖沙咀做facial，翌日滿臉泛紅出暗粒，揭患急性皮膚炎玫瑰痤瘡。

得不償失！一名港女日前控訴在尖沙咀一間美容院做美容療程後，第二日出現面部泛紅、爆暗粒，求醫竟被指患上急性皮膚炎及玫瑰痤瘡，讓事主非常崩潰。

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事主在連登討論區發文，表示自己曾在今年6月光顧尖沙咀一間美容院，並花費3萬多元購買了一項「解面具術」美容療程。療程聲稱透過使用外國精華加上含有微針的「膠原蛋白槍」，讓皮膚再生，達到無需再使用粉底化妝的效果。

事主表示，在開始療程的前幾次，效果似乎不錯；直至10月26日，事主做第4次療程，就獲得了不好的體驗：

敷鎮靜膏敷咗成1小時15分鐘，真係要敷咁耐咩？然後同我解釋因為想加大強度，又同我用隻新精華。

而是次療程結束後，事主回到家，就發現皮膚開始出現不適反應：

本身皮膚都正正常常偶然會生暗瘡，有幾粒暗瘡印咁。做完返屋企，塊面已經紅紅地，第二日下晝塊面勁紅同埋好拮，到夜晚個陣就開始有啲白色一粒粒好似爆瘡咁！

求醫揭患急性皮膚炎玫瑰痤瘡

事主聯絡美容院詢問，對方指因事主毛孔皮脂分泌較多，要增加清潔，著建議敷消炎鎮靜面膜。但事主敷完面膜後情況仍無改善，美容院又藉機推銷事主做消炎療程。最後，事主決定求助皮膚科醫生，結果被指患急性皮膚炎，皮膚更有機會是玫瑰痤瘡，要服用抗生素及搽藥膏。

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事主大感崩潰，但告知美容院情況時，對方卻使用一連串條款卸責，令事主非常憤怒，奉勸所有網民切勿中伏「美容院package」：

做個facial搞到玫瑰痤瘡，同返美容院講，佢哋淨係會答啲條款俾我睇，基本上就係講乜都唔關佢事、唔會退錢。無論間美容院整爛你塊面點都好，佢哋都只會將個責任推落你度！

網民同情：致傷稅

事主遭遇引來網民關注，紛紛表示同情，又指很多女性容貌焦慮，本身皮膚不差，卻總是亂做臉，結果得不償失：

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責任編輯：羅嘉欣