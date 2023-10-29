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滬漂藝人丨苑瓊丹息影全職做直播主　「石榴姐」成經典認當演員欠安全感

娛樂 13:44 2023/10/29

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

苑瓊丹決定息影！

出道多年的苑瓊丹演過不少經典角色，更以《唐伯虎點秋香》「石榴姐」一角走紅，近年苑仔主力於內地工作，除了曾進軍飲食業外，苑仔近年更專注做直播帶貨。

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一場直播帶貨賺百萬？

近日苑瓊丹接受訪問，宣佈息影兼全力做直播主，苑仔坦言直播帶貨的酬勞異常吸引，若果拍一部戲可以有千萬酬勞，她當然會繼續拍戲，可惜卻沒有這樣的機會。

苑仔續稱一場直播可以賺到一百萬，若果每個月做四場，收入就相當豐盛。說到由演員轉為當直播主，感覺有點自貶價值。苑仔就不太認同，反而覺得是新挑戰，當跟觀眾互動時，於短時間令他們相信自己，黃實跟演戲相似。

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年初開始做助播

苑仔年初現身香港出席首映禮，當時她接受TOPick訪問稱，專注學做直播帶貨，她說：「我做助播在旁觀察、學習。所以好欣賞細細粒（陳嘉佳），她病了也做直播，所以這世界沒不成功的人，只有懶的人。」

一向予人牙尖嘴利感覺的苑仔卻表示，直播帶貨絕非想像般容易，要學的技巧還有很多，所以未來日子會較少拍戲：「其實推了好幾個節目，因為要專注學直播，不可以多心。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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