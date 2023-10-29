【施政報告2023】政府正審視啟德郵輪碼頭發展　明年上半年交代計劃

▲ 左起：文化體育及旅遊局常任秘書長黃智祖、文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（馮漢柱攝）

《施政報告》提出加強發展旅遊，其中會審視啟德郵輪碼頭未來發展，希望打造成亞洲郵輪樞紐。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，當局會考慮整個啟德規劃，以及郵輪碼頭現時設計還有多少彈性可供改動，明年上半年提出推廣計劃。

楊潤雄表示，當初建設啟德郵輪碼頭主要用作停泊及上落客，只有約5,600平方米面積作商業用途，留意到近期外界不同意見，認爲可以研究透過發展郵輪旅遊、強化碼頭周邊配套及設立景點，吸引郵輪到港，長遠提升香港作為亞洲郵輪樞紐的競爭力，明年上半年會向交代計劃。

至於早前郵輪碼頭出現交通問題，例如旅客輪候的士時間較長的情況，被問到日後啟德體育園營運後，會如何評估整個啟德交通疏導情況，楊潤雄說策劃最初啟德體育園時，已將交通情況計算在内，運輸及物流局亦研究在啟德設立綠色集體運輸系統，相信屆時有助令整個啟德區內的交通暢順。

對於有意見指《施政報告》提出的支持旅遊發展措施屬「舊酒新瓶」，亦未有就北上港人較内地入境旅客更多的情況提出針對性措施，楊潤雄認為，本港過去多年一直都是北上港人的數量較内地入境旅客多，並非新現象。他指，本港在旅遊復蘇方面絕對做得不差，只是近年旅客旅遊性質改變，從以往集中購物變成聚焦深度遊，未來會集中發展具香港特色的旅遊項目。

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記者：蘇文軒