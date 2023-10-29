ERROR成員丨保錡合照大讚炎明熹唱功引　高EQ回應曾輕視Gigi：之前有眼不識泰山

▲ 保錡在社交平台上載與炎明熹合照並大讚對方引來兩極反應。

《新城勁爆頒獎禮2023》將於12月30日假灣仔會展舉行，電台在昨日（10月28日）舉行記者會，李幸倪（Gin Lee）、泳兒、許廷鏗、馮允謙、陳柏宇、炎明熹（Gigi）及ERROR成員吳保錡等出席，不過人氣男團MIRROR未有任何成員現身，華納唱片旗下歌手亦全缺席。

入行僅兩年的炎明熹角逐女歌手獎，表示順其自然。而在活動中，保錡主動邀炎明熹合照，之後並把照片上載到社交平台，大讚對方唱功寫道：

追星小保錡上線

唱歌超級超級好聽的

常常YouTube 上重播重播再重播

今日勁開心可以合照

ERROR隊長梁業（肥仔）及炎明熹也有在該帖文畀心，同時，炎明熹更在個人IG以story轉發保錡的發文，回應：「你太客氣了」。

【ViuTV節目發布會】ERROR隊友封何啟華做「一兆爺」 保錡為取美國Visa苦練英文【有片】

▲ 《新城勁爆頒獎禮2023》記者會。

網民反應兩極

可是此發卻引來網民兩極反應，一方面有炎明熹歌迷表示多謝保錡支持偶像，亦有網民覺得要香港樂壇發展應同心合力，讚保錡夠大方，甚至形容他「識英雄，重英雄。」

但另一方面，卻有網民不滿保錡讚炎明熹，比如覺得炎明熹是「雙非」，又或者對方是TVB藝人等，覺得保錡不應該支持，有網民指：「我明大佬你對同行都會有份尊重。不過都請你考慮吓兩邊fans嘅感受」

有粉絲力撐保錡指同行應互相尊重：「其實好多時候藝人同藝人之間其實好似無敵視，好似好多時候係d fans將對方當做敵人而已」

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保錡高EQ回應

同時，保錡有回應部份網民留言，比如有人批評炎明熹口才差常詞不達意，而保錡稱自己「講嘢仲差」。另外，有網民翻舊帳，指兩年前ERROR出席活動被記者問及，有否留意在《聲夢傳奇》剛成三料冠軍炎明熹（Gigi）時，當年保錡竟寸爆問：「邊個嚟㗎？」更表示只認識Gigi姐（黃淑儀）。

對此舊事，保錡現在留言認當日有如此回答，寫道：「我記得🫶🏽之前真係有眼不識泰山，有一日YouTube 推薦左比我，就有聽佢唱歌🙏🏻 所以我之前真係冇留意sorry sorry」

然後網民再狙擊指當日上網一查便可知，保錡回應：「訪問嗰一下點會拎部電話出嚟，不過我都係有眼不識泰山，sorry sorry」

此外，更有網民留言：「備過檔大台？係就好喇，error入面最唔like就係你，唔好拖累三位兄弟」而保錡回應：「感謝您憎我咁耐都留意我」盡展高EQ。

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狂Like鍾柔美發文

其實在上月，保錡被發現狂Like「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）的IG發文。

當時已引來一些Hater攻擊，他之後已在個人社交平台有感而發寫道：「與其想改變別人，不如先改變自己。現實中很多人喜歡，參與別人的生活，是因為自己的生活不敢尋突破，人生中的色彩是自己增加色彩的，給自己多點勇敢，給自己機會放眼看世界，學習愛惜自己，欣賞別人，我不是什麼特別的人，只是一個普通的追夢者，一起加油，一起跑更遠的路吧﹗Love and peace﹗」

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