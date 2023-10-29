【黑碼】網上瘋傳內地取消黑碼政策　李慧琼：有信心下月1日取消

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內地網傳俗稱「黑碼」的健康申報措施即將取消，全國人大常委李慧琼透露，有關當局正就相關安排進行最後審批，料11月1日將取消「黑碼」。雖然現時官方仍未作出相關公布，但西九龍高鐵站的「黑碼」掃碼機已暫停運作，更有關員確認11月1日將取消黑碼安排。

內地日前瘋傳俗稱「黑碼」的健康申報措施，將改為自主申報，如過關人士無病徵，來往兩地時可少一道程序。

全國人大常委李慧琼今日透露，據她向海關總署了解，內地有關當局正就取消「黑碼」作最後審批工作，她對11月1日取消黑碼有信心。李慧琼又指，如內地有關當局最終能取消黑碼，將進一步改善兩地人員往來，是大好消息。

保安局回覆查詢時就指，健康申報是內地實施的疫情防控制度，特區政府會留意內地單位的正式公布，繼續積極配合內地有關的安排。

雖然內地官方仍未正式公布取消黑碼，但有經高鐵回港的市民就透露，過關時掃描「黑碼」的儀器未有開啟，亦有內地關員提醒旅客不用「掃碼」。據報深圳灣口岸亦有類似狀況，雖然掃描「黑碼」的儀器維持運作，但如旅客不掃碼亦不會受到阻攔，亦有關員表示11月1日將全面取消黑碼。

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記者：陳梓蔚