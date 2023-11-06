美議員倡制裁司法界　中央早在《香港國安法》埋下對策

▲ 港澳辦表示，中央政府堅定支持香港全面準確實施香港國安法。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違反《港區國安法》案，12月18日開審，預計需時80天。美議員要求再制裁香港49人，劍指司法界，政界相信是針對黎智英案而來。有資深親中消息表示，北京對此有終極殺着！

美國議員草擬的49人制裁名單，包括律政司刑事檢控專員、17名律政司檢控官、外聘檢控官，以及29名國安法指定法官，他們均曾處理多宗涉及反修例或國安法案件，包括下月18日開審的黎智英案件。換言之，3名將有份審理黎案的法官，都在名單之上。

近日上至國務院港澳辦，下至本港政黨、團體等，都不斷狠批駁斥有關制裁法案。其中，港澳辦發言人強調，中央政府堅定支持香港全面準確實施香港國安法，堅決維護國家安全、捍衛法治尊嚴，並全力保護特區政府官員和司法人員的合法權益。

由此可見，中央高度重視此事，若美方真的出手，北京必會回擊。

全國港澳研究會顧問劉兆佳提到，若令香港對涉及重大國家安全的案件，無法進行正常司法審判，中央不排除被迫出手，啟動《香港國安法》55條，國安公署可要求把案件移送到內地法院審理。有消息人士表示，這就是北京的後着，但若非被逼到必須出手，北京不會祭出此終極殺着。

《香港國安法》第55條列明，當特區處理危害國家安全案件發現力所不及時，經特區政府或駐港國安公署提出並報中央政府批准，可由駐港國安公署行使管轄權。屆時案件由駐港國安公署立案偵查，駐港國安公署執行職務的行為，不受特區管轄，但相關人員須遵守全國性及香港特別行政區法律，犯罪嫌疑人和被告人有權委託律師為辯護人，被合法拘捕後，享有盡早接受公正審判的權利。至於相關案件的檢察及審判權，會交最高人民檢察院及最高人民法院。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9