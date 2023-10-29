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【基本法23條】李家超：任何良方妙計有助釋除誤解都會聽取

政治 16:13 2023/10/29

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特首李家超。（資料圖片）

特首李家超日前稱，《基本法》23條立法期間，會重點向新聞界、商界、國際社會等解說。他今日續指，生意人都會考慮當地環境是否安全、穩定，例如有些地方正發生戰爭，投資就沒意思，一定付諸東流，強調港區國安法和23條立法是確保穩健安全的基礎。

李家超稱，任何有助釋除誤解的解說方法都會聽取，「沒有最好，只有更好，如有任何良方妙計，我們會參考。」

對於有意見形容，目前社會太重視國家安全，是矯枉過正。李家超提醒，亂的風險仍在，穩固的基礎仍未完全建立，不要忘記2019年的痛楚，「傷口痊愈了，但別忘記當時痛得怎樣入心入肺！」他又稱，外部勢力介入的因素尚未停止，因有國與國之間的博弈，不希望香港好，突然施加制裁。他認為，可透過加強國安教育，提高市民對國家安全的認識，令大家拿捏更好。

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責任編輯：林曉君

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