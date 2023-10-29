羅密歐與祝英台X思家大戰丨陳茵媺隔空向陳豪示愛　羅毓儀撒嬌害羞表情可愛

▲ TVB台慶劇《羅密歐與祝英台》眾演員上《思家大戰》玩遊戲。

由李思捷主持及監製的《思家大戰》第三季，今晚（10月29日）播出一集請來台慶劇《羅密歐與祝英台》眾演員上節目，分別有陳茵媺（Aimee）率領的「祝英台」隊，成員有「祝老太」馬海倫、「老闆娘」蔣祖曼、「祝小妹」古佩玲及「麗花」羅毓儀（Yuki）；對戰周嘉洛率領的「羅密歐」隊，成員有「Molly」鄺潔楹、「密林」吳子冲、「密田」徐文浩及「密峰」邵展鵬。

當中現年27歲的Yuki出名天生童顏，十分kawaii，不過陳茵媺雖然已42歲兼為3孩之母，但甜美程度絕不輸Yuki，二人笑容令人溶化。

羅密歐與祝英台丨陳豪陳茵媺夫妻檔跳舞 Aimee甜美笑容連環撃殺傷力強

▲ 《思家大戰》

思捷Aimee夠老友

於曾在《荃加福祿壽探案》中合作的思捷及Aimee，甫見面即以「Bro」相稱，思捷說：「我成日叫佢Bro，十幾年前我哋拍劇…」，Aimee隨即撒嬌：「唔好講十幾年前喇。」

予人感覺嬌的的的Aimee，雖是首度上《思家大戰》，但全程古靈精怪兼表情多多之餘，轉數之快更不輸主持思捷，成氣氛王之冠。

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陳豪夫妻勁恩愛

此外，問到「一對好恩愛嘅夫妻，每一日至少一齊做一次嘅嘢」問題時，Aimee即亢奮搶答「錫錫」，當思捷質疑：「一日一次喎！」Aimee先爽快回答：「至少吖嘛！」

然後思捷即打蛇隨棍上：「咁你同阿Mo（陳豪）一日咀幾次？」Aimee聞言嬌俏大賣關子：「唔話畀你聽！」

接著，當Yuki回答同一條問題時，經歷多重內心掙扎後害羞吐出「兩字」答案，惹來全場嘩然，思捷則借勢追問Aimee：「你同阿Mo係咪都一年做足365次？」豈料Aimee理直氣壯回應：「At least」，全場再度陷入盛典氛圍。

之後，Aimee順應思捷要求在鏡頭前向老公說：「I Love You Baby」，嚇到思捷腳仔軟大叫投降：「冧到我都溶呀。」

嘉洛仔原來係Chok

氣氛王第2及第3名分別為Yuki及嘉洛，鑑於「兩字」答案太惹關注，Yuki打後回答每條問題時都「尷尬滿滿」，不時做出「嚇到吃手手」及「掩臉」等小動作外，更一度笑至拍枱。

Yuki的「撒嬌害羞可愛三循環」令思捷亦不懂如何招架，每次走到Yuki面前均「未開口，先焗蟹」，現場氣氣相當歡愉。

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