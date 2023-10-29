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星二代丨呂良偉兒子初長成圓潤有福相　21歲呂善揚百億身家富二代成筍盤

娛樂 16:17 2023/10/29

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

呂良偉與太太楊小娟結婚22年，育有獨生子呂善揚，轉眼間兒子已經21歲長大成人。

日前，楊小娟於社交平台上載母子合照，只見呂善揚樣子敦厚，面頰肥嘟嘟，身型比前圓潤，似乎年紀輕輕已有一副「福相」。

另外楊小娟抒發為母感受，她寫道：「兒子是媽媽生命中最重要的一部分，和他相處的每一刻都是一種珍貴的禮物，讓娘倆之間的感情更加細膩而溫馨。謝謝兒子溫暖的陪伴！」

【老婆旺夫】呂良偉數十億身家食大排檔　楊小娟一身Chanel去街市買餸

楊小娟跟兒子呂善揚。（取自instagram）

出身著名學府

網民將焦點放於呂善揚身上，有人留言：「瘦一瘦肯定是个大帥哥」　、「英俊小鮮肉」

呂善揚為呂良偉與楊小娟的獨生子，早年呂良偉不時帶兒子出席活動，年幼時的呂善揚較活躍好動，經常於記者面前耍功夫。

13歲那年，阿呂安排兒子往英國升學，畢業於英國著名學府劍橋大學的呂善揚，有意加入IT行業的他，近日返香港進行實習。

呂良偉一家跟甄子丹是世交。（取自instagram）

【明星豪宅】呂良偉逾千呎豪宅曝光讚老婆理財有道　收入全繳太太：只攞少少生活費

呂良偉：我嘅錢唔屬於你

除了是未來IT界人才外，呂善揚更是家擁百億身家的富二代，在內地經商多年的楊小娟，於政商界人脈甚廣，楊小娟贏相當旺夫，婚後的呂良偉不論置業或投資也從未失手，更在內地投資娛樂公司及創辦廣告公司，生意遍布全國一線城市，每年營業總額達兩億人民幣（約2.3億港元），其後又投資過千萬在香港開設醫學美容中心，外界估計兩人的身家高達百億。

傳聞呂善揚力追甄子丹女兒Jasmine，不過呂良偉代為澄清，強調兒子只當Jasmine妹妹。

呂良偉曾叮囑兒子要學識財政獨立，他說：「我嘅錢唔屬於你，技能同知識先係你嘅財富，自己搵到錢先真正屬於你，可以自我主宰點用，用我嘅錢要睇我面色，你自己揸主意啦。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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