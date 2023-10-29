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育兒心得丨8歲兒子學校被人欺負 鄭中基趁機教導如何應對欺凌

育兒經 16:21 2023/10/29

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51歲鄭中基（Ronald）與前有線娛樂主播余思敏育有一對子女，大女鄭梓喬（Emma）12歲，細仔鄭梓仁（Evan）亦已8歲大。鄭中基近日於網台節目，大談8歲兒子校園生活點滴，期間更分享兒子在學校被同學欺負的事件。

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鄭中基近日作客由蝦頭（楊詩敏）及連詩雅主持的網台節目《絲打圍佬》，他分享到，自己與太太小時候從不會讓自己被人欺負，故以為小朋友會遺傳父母性格，原來兒子並非如此。

他稱，兒子正讀3年級，在校食飯時被一位2年級學生欺負：

佢帶飯返學食，有一日，我就買咗啲炸雞俾佢，仲有白飯、菜，點知2年班同學望到有炸雞話：喂，你唔準食炸雞，你淨係準食白飯。跟住我個仔就問點解？，對方話：因為我家姐係領袖生，如果你食炸雞，我告你。

鄭中基稱，起初還怪責兒子挑食，有日打開飯盒才獲悉當中原因。他分享，當時兒子與對方理論：「點解我唔食得？我唔食會好肚餓，但佢就話唔得，我個仔就一路食白飯唔食雞翼，又話其實隻雞翼係唔關你事，但就一直食白飯。」令鄭中基哭笑不得。

除了炸雞事件，鄭中基又提到兒子喜歡水瀨：

我就買咗個水瀨筆袋俾佢，好似隻公仔，拉開就可以擺顏色筆，佢就就咁擺咗喺度，小息返嚟，啲同學就開咗佢嘅顏色筆，成隻嘢畫花晒隻水瀨，因為嗰隻嘢本身係個肚係白色，跟住佢哋就拉返埋個拉鍊，又擺返喺原位。

直到他某晚翻看兒子的物品才獲悉事件，但兒子沒什麼太大反應，認為上面的顏色可以清洗，未有告知家人、老師。鄭中基認為是惡意破壞，並趁機教導兒子：

你要同老師講，你話畀老師聽唔係害人、指證佢，其實你係幫緊佢，你唔咁做係害咗佢，因為佢從小就覺得啲咁小嘅事做得就冇嘢，佢會變本加厲，犯下更多，佢大嗰可能就做賊、犯法嘅嘢」，兒子聽後就說：「咁我聽日返學校告晒佢哋！

Ronald一對子女就讀南區名校聖士提反書院附屬小學（下稱聖士提反），他曾接受TOPick訪問大談子女的讀書生活，他表示子女原本就讀維多利亞教育機構轄下一所幼稚園，採用國際文憑（IB）課程，培養出講英文的習慣，但中文能力偏弱，因此升小選校放棄了國際學校，改為選讀私立名校聖士提反書院附屬小學，直屬中學為聖士提反書院。

他大讚位於赤柱的聖士提反校園環境幽美，似足《哈利波特》（Harry Potter）魔法學院的古老建築，還有大片草地對著大海，空氣又好。Ronald特別喜歡該校獨有的小六寄宿生活，讓小朋友學習獨立。

他強調沒有期望子女要中文好叻，只要求他們聽說讀寫有一定能力，可用廣東話與長輩溝通。他坦言自小三起功課增加，大女感到吃力，尤其覺得中英文閱讀理解困難，因此Ronald會抽時間親自教女理解文章去作答。

責任編輯：王明芳

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