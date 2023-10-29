食用安全︱假安宫牛黄丸熱銷全國　用電飯煲製藥每粒成本僅$1

▲ 假安宫牛黄丸熱銷全國，用電飯煲製藥每粒成本僅$1。

小心假藥！中成藥安宮牛黃丸有「救命藥」之稱，清熱解毒效果顯著，在全國熱銷。但近日，内地偵破一起「假安宮牛黃丸」案件，犯罪集團作案手法及假藥成分一併曝光。

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據内地央視新聞報道，今年2月，吉林白山市長白縣警方搗破了一個專門製售假安宮牛黃丸的犯罪集團。警方先是收到民衆潘先生報案，潘先生聲稱，自己用市價一半左右的價錢網購了安宮牛黃丸，但收貨後看起來和自己以前買的不同，懷疑是假藥。警方隨即委托相關部門進行檢測鑒定，結果發現，潘先生網購的安宮牛黃丸確實成分不妥，例如其中並不含有安宮牛黃丸應有的牛黃、麝香等中藥成分；相反，藥丸中卻含不該有的成分。

製藥手法、成分曝光

經警方謹慎調查，發現一位開設網店銷售假安宮牛黃丸的鍾姓男子。其網店銷售藥丸因價錢便宜，銷售額極好。警方繼續循線索找到了貨源，顯示這些假安宮牛黃丸都來自江蘇蘇州一名李姓男子，他為假藥銷售鏈首腦，更已建立了一個遍及全國20多個省份的非法銷售網絡。

警方鎖定目標後，採取收網行動，在河北安國假藥生產點抓獲26名涉案疑犯、搗破18個製假工廠和倉庫、繳獲50多萬盒假藥成品、半成品，涉案金額逾1.2億元人民幣。

在抓捕行動中，警方在罪犯窩點發現大量不知名中藥粉、蜂蜜和蠟等原材料，生產工具更僅是幾個電飯煲和木板。據疑犯交代，藥丸生產環境惡劣，除了厨房，甚至還會在髒亂厠所中製藥。生產過程則是用電飯煲熬煮廉價中藥粉，再加入1：1的蜂蜜，凝固後再用木板搓成「藥丸」。每粒假安宮牛黃丸成本不足1元，因此價格遠低於真品；又會將「藥丸」分為木盒及更華麗的包裝，再從華麗包裝販售的「藥丸」中獲取暴利。

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責任編輯：羅嘉欣