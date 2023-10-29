【一日兩宗】九龍塘站女子墮軌昏迷　議員批未加裝幕門：命無咗一條又一條

▲ 九龍塘站有人墮軌，昏迷送院搶救。（資料圖片）

港鐵今日（29日）發生第二宗墮軌事故。警方今日下午3時許接報，指在東鐵綫九龍塘站往金鐘方向，一名女子懷疑墮軌。

救援人員接報到場，該名女子昏迷被送往廣華醫院搶救。警方正調查事件。

港鐵表示，由於有人進入九龍塘站路軌範圍，東鐵綫列車服務一度受阻，現已逐步回復正常。

今日中午12時許，東鐵綫粉嶺站亦發生墮軌事故，一名男子身亡。

立法會議員田北辰表示，實政圓桌要求全綫東鐵加裝幕門，惟港鐵則指工程需時3年，即需至2025年年底才完成。他批評東鐵線過海段啟用首年基本上「咩都無做」，以致「一拖再拖，意外就一單接一單，命無咗一條又一條」。

田北辰強調事關人命，要求港鐵公開承諾同時在兩至三個站加裝幕門，務求最遲於來年年底完成工程。他又質疑政府為何遲遲未成立獨立鐵路署，以向港鐵施加壓力加裝安全設施，「又等緊啲乜？唔通呢啲人命唔緊要咩？」

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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記者：黃穎津