  • 25°C
香港時間 : 20231029日 (週日) 19:08
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【一日兩宗】九龍塘站女子墮軌昏迷　議員批未加裝幕門：命無咗一條又一條

社會 17:42 2023/10/29

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

九龍塘站有人墮軌，昏迷送院搶救。（資料圖片）

港鐵今日（29日）發生第二宗墮軌事故。警方今日下午3時許接報，指在東鐵綫九龍塘站往金鐘方向，一名女子懷疑墮軌。

救援人員接報到場，該名女子昏迷被送往廣華醫院搶救。警方正調查事件。

港鐵表示，由於有人進入九龍塘站路軌範圍，東鐵綫列車服務一度受阻，現已逐步回復正常。

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】5歲女兒明年升小只報1間直資學校 佛系媽媽李漫芬走訪名校分享會大開眼界

今日中午12時許，東鐵綫粉嶺站亦發生墮軌事故，一名男子身亡。

立法會議員田北辰表示，實政圓桌要求全綫東鐵加裝幕門，惟港鐵則指工程需時3年，即需至2025年年底才完成。他批評東鐵線過海段啟用首年基本上「咩都無做」，以致「一拖再拖，意外就一單接一單，命無咗一條又一條」。

田北辰強調事關人命，要求港鐵公開承諾同時在兩至三個站加裝幕門，務求最遲於來年年底完成工程。他又質疑政府為何遲遲未成立獨立鐵路署，以向港鐵施加壓力加裝安全設施，「又等緊啲乜？唔通呢啲人命唔緊要咩？」

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【有人墮軌】粉嶺站男子墮軌亡　東鐵綫來往太和站至上水站服務一度暫停
今日 12:59
【有人墮軌】粉嶺站男子墮軌亡　東鐵綫來往太和站至上水站服務一度暫停
【持刀搶劫】旺角老翁遭持刀匪打劫　失4,000元現金及手機
今日 13:17
【持刀搶劫】旺角老翁遭持刀匪打劫　失4,000元現金及手機
【施政報告2023】政府正審視啟德郵輪碼頭發展　明年上半年交代計劃
今日 13:32
【施政報告2023】政府正審視啟德郵輪碼頭發展　明年上半年交代計劃
【高鐵交通】有高鐵列車於香港路段故障　現時服務直逐步恢復
今日 14:32
【高鐵交通】有高鐵列車於香港路段故障　現時服務直逐步恢復
【黑碼】網上瘋傳內地取消黑碼政策　部份口岸已暫停掃碼
今日 14:57
【黑碼】網上瘋傳內地取消黑碼政策　部份口岸已暫停掃碼

你可能感興趣

【有人墮軌】粉嶺站男子墮軌亡　東鐵綫來往太和站至上水站服務一度暫停
今日 12:59
【有人墮軌】粉嶺站男子墮軌亡　東鐵綫來往太和站至上水站服務一度暫停
【持刀搶劫】旺角老翁遭持刀匪打劫　失4,000元現金及手機
今日 13:17
【持刀搶劫】旺角老翁遭持刀匪打劫　失4,000元現金及手機
【施政報告2023】政府正審視啟德郵輪碼頭發展　明年上半年交代計劃
今日 13:32
【施政報告2023】政府正審視啟德郵輪碼頭發展　明年上半年交代計劃
交通事故 金鐘 廣華醫院 粉嶺 九龍塘

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月29日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月29日 時間16:05）