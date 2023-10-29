【樓市減辣】李超家︰樓價由市場決定　陳茂波︰明白現時大部分人仍難負擔

▲ 《施政報告》為樓市「減辣」。（黃建輝攝）

《施政報告》為樓市「減辣」，特首李家超表示，樓價是由市場決定，最重要是穩定健康發展，政府的角色並非決定樓價。財政司司長陳茂波認為，樓價升跌涉很多因素，只要不造成金融系統安全隱患、銀行體系風險及信心危機，由市場調整比較合適。

李家超今日出席電視節目時稱，樓市「辣招」針對的是炒風，避免樓價大升大跌，強調政府角色是確保私樓有合理供應、資訊清晰，讓市民決定是否買樓。

被問到樓價若回升時，會否「加辣」，李家超則稱，勿評估任何未發生的事情，不希望脫離現實揣測，或給市場錯誤信息。他說，如果市民收入上升，帶動資產價格上升，將是正常發展，強調不希望樓市大上大落。

陳茂波今日出席電台節目則指，現時樓價相比兩年前已跌大約17%，但交投量仍較低，未見市場出現恐慌，認為目前樓價有秩序調整、從高位下滑，青年較易置業，市民較易換樓。「當然我們明白現時樓價仍然是貴的，對大部分人來說仍是難負擔的，所以資助房屋供應量是重要的，要持續提供。」

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記者：戴朗希