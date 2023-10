香港小姐丨郭珮文玩cosplay騷超強實力　Juliana神還原羅拉震撼造型【多圖】

▲ 郭珮文又派福利圖!

過兩日就係萬聖節,不少人喜歡扮鬼扮馬慶祝,喜愛於IG騷本錢的落選港姐郭珮文 (Juliana) ,日前率先玩cosplay,又借意派福利圖予一眾宅男!

Juliana連出兩個post為大家送驚喜,今日(10月29日)她cosplay遊戲《Final Fantasy XII》女神造型,她以英文留言寫道:「Looking for my Cloud to lock my hart」

神還原羅拉造型

Juliana戴了黑色假髮,以白色bratop襯短裙打扮示人,神還原角色的造型,當然其迫爆上圍最吸睛,網民留言讚:「身材接近一樣」。

此外,昨日Juliana變身「盜墓者羅拉」,超貼身背心配短裙,展示其弗爆線條,另外一臉cooL爆的她拿著槍,感覺都幾有型。當中她表示:「I can be the tomb if you can be the raider。」

擁有絞好身材的Juliana人氣比應屆港姐更勁,已簽約TVB的她率先拍劇,於《法證先鋒6倖存者的救贖》演黃宗澤同事。

另外早前現身節目巡禮時,剛加盟TVB的Juliana既然後來居上,影大合照被安排企第一排,站於港姐林鈺洧旁邊,足見這位新晉咪神甚得寵。

