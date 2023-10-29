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香港小姐丨郭珮文玩cosplay騷超強實力　Juliana神還原羅拉震撼造型【多圖】

娛樂 17:43 2023/10/29

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

郭珮文又派福利圖！

過兩日就係萬聖節，不少人喜歡扮鬼扮馬慶祝，喜愛於IG騷本錢的落選港姐郭珮文 (Juliana) ，日前率先玩cosplay，又借意派福利圖予一眾宅男！

Juliana連出兩個post為大家送驚喜，今日（10月29日）她cosplay遊戲《Final Fantasy XII》女神造型，她以英文留言寫道：「Looking for my Cloud to lock my hart」

香港小姐x法證先鋒6︱郭珮文跑贏同屆港姐　Juliana搶先拍劇與男神黃宗澤合作

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香港小姐丨Juliana孖Michelle晒身材互拍留影　郭珮文+潘明璇夜遊中環邊食邊擺甫士【多圖】

神還原羅拉造型

Juliana戴了黑色假髮，以白色bratop襯短裙打扮示人，神還原角色的造型，當然其迫爆上圍最吸睛，網民留言讚：「身材接近一樣」。

此外，昨日Juliana變身「盜墓者羅拉」，超貼身背心配短裙，展示其弗爆線條，另外一臉cooL爆的她拿著槍，感覺都幾有型。當中她表示：「I can be the tomb if you can be the raider。」

擁有絞好身材的Juliana人氣比應屆港姐更勁，已簽約TVB的她率先拍劇，於《法證先鋒6倖存者的救贖》演黃宗澤同事。

另外早前現身節目巡禮時，剛加盟TVB的Juliana既然後來居上，影大合照被安排企第一排，站於港姐林鈺洧旁邊，足見這位新晉咪神甚得寵。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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