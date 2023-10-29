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ERROR成員丨193演舞台劇《Laugh Vacation》逾百粉絲撐場　郭嘉駿：觀眾反應超出預期

娛樂 17:20 2023/10/29

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

《Laugh Vacation》郭嘉駿（193）與吳海昕。

由韋羅莎、朱栢謙、白只、郭嘉駿（193）、吳海昕（Sofiee）、楊偉倫及胡麗英主演的舞台劇《Laugh Vacation》，前晚（10月27日）假香港演藝學院歌劇院正式公演。一眾藝人唐詩詠、陳凱詠、梁祖堯等現身支持觀賞。

舞台劇《Laugh Vacation》監製朱仲銘於謝幕時特別感謝出品人古天樂及眾勞苦功高的台前幕後工作人員，而193接著一臉認真地搞笑呼籲觀眾購買精美紀念品，又指坐近台的觀眾可買多場山頂位感受全景觀。

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193直接感受觀眾反應

首次出演舞台劇的193獲逾百粉絲撐場，他坦言完成了人生第一場舞台劇，感受最深是跟觀眾的直接互動，跟他平時拍電視節目截然不同，因拍完一套劇要等半年甚至一年才可收到觀眾的Feedback，但舞台劇即時的反應好讓他立刻知道自己演得好不好。

他表示：「好開心觀眾嘅反應超出我預期，某些笑位更因觀眾笑得太耐而要叫停佢哋。唔只我自己有份演出嘅場口，我喺後台等待嘅時候，聽到觀眾每30秒便笑一次，十分誇張。」

《Laugh Vacation》韋羅莎、朱栢謙。

阿卵毒男造型爆笑

193跟楊偉倫（阿卵）於劇中有多場對手戲，其中勁歌熱舞環節，更把現場氣氛推至高峰。

阿卵於劇中亦飾演了謝師宴的毒男，其入型入格的造型甫出場已逗得全場捧腹大笑。

《Laugh Vacation》193與楊偉倫

吳海昕緊張又興奮

至於Sofiee的學生打扮亦相當可愛，她指自己彩排時有少許緊張，想不到首演看到觀眾後便輕鬆起來：「觀眾嘅反應令我好興奮，佢哋睇得好Hyper，令我完全進入劇中世界！」

Sofiee又指昨晚是她演得最好的一次，期望往後場次能愈做愈好，有更多觀眾入場支持。

撰文 : TOPick柴犬出動

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