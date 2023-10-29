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TVB節目巡禮2024｜《La La Girls選拔賽》發掘女團超新星　「啦啦女神」林襄峮峮親自落場指導

娛樂 17:42 2023/10/29

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J2推出《La La Girls 選拔賽》

TVB在上周五（10月27日）舉行《無綫節目巡禮 2024》晒冷公布明年節目，當中在綜藝節目方面共特別推介14套節目，當中J2節目包括《La La Girls 選拔賽》、《超級毛特兒大賽2》、《膽粗粗‧Here We Go 2》、《世伯唔知我去西伯利亞》、《怪宿宿》及《動物森友島》。

明年J2的重磅節目是集真人騷與PK賽形式於一身的《La La Girls 選拔賽》。比賽通過舞蹈、形態、個性、人氣、團隊精神等不同比拼，發掘出具潛質的啦啦隊員，打造一支具台灣風，集活力、正能量與甜美於一身的啦啦隊組合「La La Girls」。

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林襄選拔「La La Girls」

J2邀請台灣人氣啦啦隊女神來港參與指導及示範，將台灣的啦啦隊熱潮引入香港。據知，目標人物包括「熱情姊妹」啦啦隊兩位成員峮峮（吳函峮）、短今（胡馨儀）及「樂天女孩」啦啦隊的林襄。

峮峮作為台灣啦啦隊人氣排行榜第3位，甜美可愛笑容，令她成為宅男夢中情人。

而穩站啦啦隊人氣排行榜首位的林襄，身材樣貌兼備，她跟J2（82台）的合作更是駕輕就熟。她先後主持過兩輯《自然系》旅遊節目，由她來港指導「La La Girls」選拔，自然令人期待。

《怪宿宿》

再辦《超級毛特兒大賽》

此外，《超級毛特兒大賽》早前獲2023亞洲影藝創意大獎「最佳真實娛樂節目」，明年載譽歸來，新一季賽事將分為「萌萌系幼兒組」及「全能系成年組」，選出「超毛」冠軍。

同時，《膽粗粗‧Here We Go 2》黃翠如再「膽粗粗」以監製及主持身份深入一些觀眾聽過，但未必會到訪旅遊的地區、《怪宿宿》主持黃紫恩（Jojo）等下塌古靈精怪另類酒店、《動物森友島》探訪世界各地「貓島」、「兔仔島」、「馬騮島」。

撰文 : TOPick柴犬出動

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林襄 綜藝節目 TVB

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