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出遊注意︱飛機上最髒地方排行榜　「第一名」細菌量為廁所8倍

食用安全 18:42 2023/10/29

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

飛機上最髒地方排行榜：「第一名」細菌量為廁所8倍！

飛機上最髒的地方竟不是厠所！有英國媒體列出「飛機上最髒的地方」排行榜，揭「第一名」的細菌量竟是厠所的8倍。

最新影片：

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據英國《每日郵報》指出，「飛機上最髒的地方」從第一名到第五名依序為：

  • 座椅後背托盤桌
  • 座椅頭枕
  • 椅背收納網袋
  • 廁所門鎖
  • 廁所

對此，美國網站travelmath曾邀請微生物學家在不同機場及不同航班上做實測，結果均證實飛機托盤桌是飛機上最髒的地方，每平方厘米有高達2155個菌落形成單位（CFU），是每平方厘米含265個CFU的廁所馬桶沖水按鈕的8倍。

空姐爆料：避免上廁所

另外，在Reddit論壇「問我任何事」（Ask Me Anything）上，一名網民自稱是33歲空姐，她回應有人詢問：「飛機到底有多髒？廁所呢？」，坦承「飛機真的很髒」：

我們不會給它消毒。每個航班之間，廁所基本上只會被很快地擦一擦。如果可能的話，我們大多數同僚都避免去廁所。

基於飛機衛生問題，有專家建議，民衆搭飛機時最好自行攜帶毛氈，因只有當日第一個航班會獲得剛洗好的毛氈和枕頭，之後這些物品都會被摺疊起來，直接給下一批乘客使用。

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責任編輯：羅嘉欣

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