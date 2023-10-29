【施政報告2023】陳清霞讚正確研判當前形勢　顧全不同群體需求

▲ 李家超任內第二份施政報告獲政界好評。（梁偉榮攝）

特首李家超任內第二份《施政報告》，行政會議成員陳清霞形容是在總結去年施政的基礎上，正確研判當前香港形勢，並對下年度政府施政作出全面規劃，同時顧全了不同群體需求，令人振奮，增強信心。

▲ 行政會議成員陳清霞。（新華社資料圖片）





陳清霞認為，與以往相比，施政報告在經濟、民生、科技等方面有突出特點和亮點。其中，政府在平衡各方面因素之後決定下調股票印花稅，屬魄力之舉。施政報告亦提出檢討股票買賣價差、降低市場資訊費用等措施，配合「促進股票市場流動性專責小組」正進行的各項工作，「組合拳」出擊，陳相信，會爲本港股票市場注入強心劑。

至於政府為樓市「減辣」及容許外來人才置業「先免後徵」，陳清霞指，有助於降低本港和外來人才的置業成本，進而長居本港，為香港經濟和社會發展做出貢獻。



至於鼓勵生育政策，陳清霞形容是一大亮點，形容生養子女是漫長的過程，政府不僅鼓勵生育，更考慮到父母在養育子女過程中的需要和問題，目光長遠。



陳清霞相信，在特區政府帶領下，香港社會各界和廣大市民共同努力，更好發揮和利用獨特優勢，應對、迎戰各種困難和風險，全力推進經濟進一步發展，市民福祉進一步提升。

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責任編輯：戴朗希