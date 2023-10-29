【杭州亞殘運】港隊代表團返港　機場出席返港歡迎儀式

▲ 杭州第4屆亞洲殘疾人運動會香港代表團成員凱旋回港歡迎儀式。（馮漢柱攝）

港隊在本屆杭州亞洲殘疾人運動會共奪得8金15銀24銅，共47面獎牌，運動員今（29日）由杭州返港，政府在機場舉行運動員返港歡迎儀式，政務司副司長卓永興、文化體育及旅遊局長楊潤雄等到場迎接，現場吸引不少市民圍觀拍照，並在運動員步出接機大堂是拍掌歡呼。

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「輪椅劍后」、是次取得1銀3銅的輪椅劍擊代表余翠怡稱，雖未能在參與的6個項目中均取得獎牌，但已感到很高興，指未來將參加多場亞運積分賽，亦希望有更好的發揮。她又提到，港隊在女子花劍團體賽4強面對泰國時，由28:40的「超級大落後」下力追至反勝對手，希望透過這場比賽為市民帶來鼓勵，寄語在現實社會經濟較困難的環境下，只要堅持及努力就可以有好結果。

在游泳項目奪1金2銀，並在200米自由泳打破大會紀錄的鄧韋樂表示，參加亞運前心情非常緊張，比賽期間更一度身體不適，所幸仍能順利完成賽事，又指打破紀錄對其而言有很特別的意義，感謝市民收看直播支持運動員，亦很高興有很多市民及朋友支持他。

硬地滾球「女子個人BC2級」金牌得主楊曉林就表示，自己共參加3屆亞殘運，每次成績均有所提升，上屆奪銀，今屆成功轉金，對有進步感滿足及開心，亦認為此面金牌對自己有很大肯定，接下來會努力備戰12月在港舉行的亞錦賽，冀發揮出水準。

港隊代表團團長陸子聰稱，滿意今屆港隊的成績，指獎牌數目達到預期目標，雖獎牌數較上屆雅加達亞殘運少，但港隊在獎牌榜仍保持一定位置，而數目有少少上落其中一個原因是國家隊在多個項目取得好成績。他又感謝政府、體院、康文署和各資助機構對運動員的支持，提到2017年的資助殘疾運動員的先導計劃，有助運動員解決日常開支，集中訓練。

▲ 杭州第4屆亞洲殘疾人運動會香港代表團成員凱旋回港歡迎儀式。（馮漢柱攝）

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記者：TOPick港聞組