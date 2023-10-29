新聞之花丨「最美主播」丘靜雯榮升人妻 7對流星錘龍鳳鈪加金豬牌貴氣出嫁 娛樂 18:40 2023/10/29 分享： 分享： 熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR ▲ 「最靚女主播」丘靜雯出嫁。 有「最靚女主播」之稱的前nowTV主播、現為HOY TV《一線搜查》主持的丘靜雯（Nicole），今日（10月29日）與拍拖5年的男友阿楓結婚。今日升呢為人妻的丘靜雯穿傳統裙褂，並戴住滿身金器，雙手戴上8隻拳頭般大的龍鳳鈪外，身上再掛6隻同樣大小的龍鳳鈪，以及寫住「NICOLE & FUNG」的金豬，充滿貴氣，排場十分勁。 ▼點擊圖片放大 +10 +9 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【最美主播】丘靜雯打風晒水着派福利 展現弗爆身材準備做人妻【多圖】 17:17 2023/10/09 【最美主播】丘靜雯打風晒水着派福利 展現弗爆身材準備做人妻【多圖】 【新聞之花】京都秘景拍櫻花婚照 丘靜雯年尾出嫁計劃當兩孩之母【多圖】 12:14 2023/05/04 【新聞之花】京都秘景拍櫻花婚照 丘靜雯年尾出嫁計劃當兩孩之母【多圖】 【新聞之花】丘靜雯婚照曝光晒Fit爆身材 與未婚夫性格互補Nicole盼生小朋友【多圖】 13:47 2023/04/14 【新聞之花】丘靜雯婚照曝光晒Fit爆身材 與未婚夫性格互補Nicole盼生小朋友【多圖】 【最美主播】丘靜雯答應男友求婚榮升準人妻 Nicole：我把家庭擺到很前 14:01 2022/09/26 【最美主播】丘靜雯答應男友求婚榮升準人妻 Nicole：我把家庭擺到很前 你可能感興趣 【最美主播】丘靜雯打風晒水着派福利 展現弗爆身材準備做人妻【多圖】 17:17 2023/10/09 【最美主播】丘靜雯打風晒水着派福利 展現弗爆身材準備做人妻【多圖】 【新聞之花】京都秘景拍櫻花婚照 丘靜雯年尾出嫁計劃當兩孩之母【多圖】 12:14 2023/05/04 【新聞之花】京都秘景拍櫻花婚照 丘靜雯年尾出嫁計劃當兩孩之母【多圖】 【新聞之花】丘靜雯婚照曝光晒Fit爆身材 與未婚夫性格互補Nicole盼生小朋友【多圖】 13:47 2023/04/14 【新聞之花】丘靜雯婚照曝光晒Fit爆身材 與未婚夫性格互補Nicole盼生小朋友【多圖】 丘靜雯 主播 一線搜查 夫妻之道 家庭關係 Now TV 香港開電視