新聞之花丨「最美主播」丘靜雯榮升人妻　7對流星錘龍鳳鈪加金豬牌貴氣出嫁

▲ 「最靚女主播」丘靜雯出嫁。

有「最靚女主播」之稱的前nowTV主播、現為HOY TV《一線搜查》主持的丘靜雯（Nicole），今日（10月29日）與拍拖5年的男友阿楓結婚。

今日升呢為人妻的丘靜雯穿傳統裙褂，並戴住滿身金器，雙手戴上8隻拳頭般大的龍鳳鈪外，身上再掛6隻同樣大小的龍鳳鈪，以及寫住「NICOLE & FUNG」的金豬，充滿貴氣，排場十分勁。

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