羅密歐與祝英台X思家大戰丨周嘉洛簡單答案複雜化　李思捷冇耐性一句KO

▲ 《羅密歐與祝英台》眾演員到《思家大戰》玩遊戲。

由李思捷主持及監製的TVB節目《思家大戰》第三季在今晚（10月29日）請來台慶劇《羅密歐與祝英台》眾演員節目。

當中藝人分別有陳茵媺（Aimee）率領的「祝英台」隊，成員有「祝老太」馬海倫、「老闆娘」蔣祖曼、「祝小妹」古佩玲及「麗花」羅毓儀（Yuki）；對戰周嘉洛率領的「羅密歐」隊，成員有「Molly」鄺潔楹、「密林」吳子冲、「密田」徐文浩、「密峰」邵展鵬。

羅密歐與祝英台X思家大戰丨陳茵媺隔空向陳豪示愛 羅毓儀撒嬌害羞表情可愛

▲ 《思家大戰》

周嘉洛成「補中王」

在《羅密歐與祝英台》中飾演「愛情狂」的周嘉洛成今集《思家大戰》「補中王」，而且他每次回答問題定Chok到盡之餘，更喜歡將答案簡單複雜化。

當回答「另一半講大話小動作」此問題時，嘉洛便長篇大論謂：「我個人認為嗰啲講大話嘅人一定會係過份理直氣壯，字字鏗鏘，落地有聲嗰啲？話自己大聲唔代表佢冇禮貌嗰啲？…」聽到耐性告急的思捷即以「即係大聲呀？」一句KO嘉洛，場面爆笑。

此外，今集另一搞笑位是當馬海倫上台搶答問題時，思捷望一望她的手後抵死地說了一句：「呢一粒（石）成層樓㗎喇喎！」即成功引來全場起哄。