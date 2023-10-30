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【施政報告】未來數年居屋市區盤不斷　即睇「家有初生」靚盤焦點

社會 00:00 2023/10/30

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（資料圖片）

為鼓勵生育，房委會將推出「家有初生優先選樓計劃」，響應生育的家庭抽中居屋的機會大增。根據房屋署資料，未來數年居屋市區盤不斷，2028/29年度有罕見的港島海景市區盤、深水埗鬧市居屋、樂富近鐵路站居屋推出。以上項目分別提供單位僅200至300個，正常情況下一般家庭申請者較少機會選購，透過「家有初生」計劃優先選樓，就有機會讓子女「贏在起跑綫」。

房屋署日前更新公營房屋預測建屋量，包括公布2028/29年度的項目細節，令有意參加「家有初生優先選樓計劃」的家庭可做好準備。綜觀2025/26年度起計4年的房委會居屋落成量，2025/26年的居屋落成量最多，有8,200伙，但當中包括正在推售的3,200伙元朗朗天苑。

如單計未推售居屋數量，2027/28年和2028/29年均預計有6,700伙居屋落成，前者單位集中由4個項目提供，焦點是3,300伙油塘市區盤。項目鄰近高俊苑，屋苑會新設行人通道連接油塘港鐵站，料步程只需約10分鐘，附近亦多個購物中心，如「大本型」、「鯉魚門廣場」等，屬配套成熟的區域。

2028/29落成的居屋項目分布廣且細項目多，4個市區盤中，有3個僅提供約200至300伙單位，包括西環海景居屋、深水埗「欽州街小販市場」重建項目、樂富近鐵路站項目。至於一直備受關注的啟德市區盤，在2025/26年和2026/27年均有項目落成，前者提供1,700伙，後者2個地盤合共提供3,100伙。

按照最新公布的政策，房委會將預留40%單位予「家有長者」和「家有初生」計劃的申請人優先選購。換言之，2028/29年落成的3個地理、景觀優越市區盤，很大機會只有「家有長者」或「家有初生」申請者能選購大單位。

住屋和收入往往左右青年生育意慾，有年輕夫婦透露，5年前誕下一子後家庭生活條件轉差，後來在社房企「要有光」的協助下改善了居住環境和收入狀況，遂決定再生一子，「其實當初都有猶疑，如果當時政府推出優先抽居屋，咁就諗都唔洗諗。」「要有光」創辦人余偉業就指，政府新生育政策增加青年對前景的信心，無疑推動了青年生育。

現齡三十多歲的丘先生5年前意外與太太誕下一子，然而家境並不富裕的他，一家三口只能與家人同住，7人共住一個400呎單位，「個時家庭關係並不好，住的地方不大，二胎是諗都無諗過。」

後來他入住了社房企「要有光」的光屋，在機構的協助下，兩夫婦共同改善經濟狀況，在收入大幅改善的情況下，在一年前誕下幼子，「都希望兒子長大的過程中有個兄弟姊妹互相扶持，但都要有屋住，賺到錢才能考慮。」

後來丘先生幸運地抽中居屋，現時一家四口安居樂業，假期時一家更會去「扒龍舟」。談到政府近日推出的「家有初生優先選樓計劃」，他認為對不少青年家庭來說是鼓舞，「如果當初有呢個政策，（生唔生）我地諗都唔洗諗。」

過去接觸大量青年夫婦的「要有光」創辦人余偉業就指，「前景」是最影響青年生育意慾的因素，其中包含「住屋」和「收入」兩方面，光屋不少住戶在兩方面同時改善的情況下，都有生育二胎，「今次政府的鼓勵生育政策有效改善青年住屋方面需求，但收入方面略欠力度，建議於「在職家庭津貼」和「兒童託管」方面再推政策，讓更多婦女有條件工作，改善家庭收入。」

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記者：陳梓蔚

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