  • 28°C
香港時間 : 20231030日 (週一) 11:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

星夢一姐丨菊梓喬晒斷腳照傳自組工作室　IG簡介去除TVB聯絡疑已離巢

娛樂 10:07 2023/10/30

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

菊梓喬已經離開TVB？

「星夢一姐」菊梓喬（Hana）曾在《勁歌金曲頒獎禮》連續三度蟬聯「最受歡迎女歌星」，更為多部劇集主唱主題曲，人氣一時無兩。

可是，直到伯樂何哲圖離巢TVB後，Hana明顯失勢，連「劇集歌天后」之位也被谷婭溦奪走。加上TVB先後打造兩大皇牌節目《聲夢傳奇》及《中年好聲音》，力捧新一代小天后炎明熹，以及多位實力老唱，早前傳出Hana年底約滿將不續約，心灰意冷、決意離巢。

有指，TVB於年初已跟她傾談續約，惟Hana遲遲未動筆，希望轉回自由身成立工作室，以獨立歌手身份再闖樂壇。

【星夢一姐】菊梓喬不甘被冷待計劃離巢　Hana疑自組工作室闖樂壇

最新影片推介：鄭子誠劉倩怡專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】鄭子誠相伴抗情緒病令愛昇華　劉倩怡學懂去愛：感覺找回生命的核心

斷腳照有暗示？

Hana事業與個人運程似乎不太如意，昨日（10月29日）她在社交網站上載左腳包紮繃帶的斷腳照，自爆不慎跌下來導致骨折受傷：

早前不小心跌下來骨折受傷🦽
但是大家不用擔心👌🏻
💙🩵一切如常舉行🩵💙
#一陣見

【鋼鐵有淚】菊梓喬自小缺乏父母關愛　Hana未諗過母親節：有些事不屬於我

IG不見TVB工作聯絡

不少粉絲及網民紛紛留言慰問，但見Hana仍然展露笑容，似乎傷勢已無大礙。不過，有網民在Hana斷腳照參透到另一訊息，好奇問是否「一段關係已斷開，但大家不用擔心，一切如常」的意思。

而查看Hana的IG簡介，的確未見TVB工作聯絡，以及所屬的唱片公司TVB Music Group的字眼，難怪令網民揣測她是否已經低調離巢，不過在TVB Music Group官方網站仍有Hana的名字。

點擊圖片放大
+3
+2

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【演唱會事故】星夢一姐菊梓喬耳膜受損　網上報平安體諒發生混亂情況
16:42 2023/02/22
【演唱會事故】星夢一姐菊梓喬耳膜受損　網上報平安體諒發生混亂情況
【菊梓喬演唱會】相隔4年再舉行個唱　Hana選520開騷憑歌示愛
20:04 2023/04/17
【菊梓喬演唱會】相隔4年再舉行個唱　Hana選520開騷憑歌示愛
【聲夢歌手】菊梓喬曾遇車禍自此受頸痛纏繞　Hana怕做錯決定變成植物人
12:10 2023/04/30
【聲夢歌手】菊梓喬曾遇車禍自此受頸痛纏繞　Hana怕做錯決定變成植物人
【鋼鐵有淚】菊梓喬自小缺乏父母關愛　Hana未諗過母親節：有些事不屬於我
15:47 2023/05/04
【鋼鐵有淚】菊梓喬自小缺乏父母關愛　Hana未諗過母親節：有些事不屬於我
【聲夢傳奇2】劉芷君「跑出」推首支個人單曲　Aster勤練習：不想被稱為花瓶
19:02 2023/06/16
【聲夢傳奇2】劉芷君「跑出」推首支個人單曲　Aster勤練習：不想被稱為花瓶
【星夢一姐】菊梓喬不甘被冷待計劃離巢　Hana疑自組工作室闖樂壇
11:46 2023/09/14
【星夢一姐】菊梓喬不甘被冷待計劃離巢　Hana疑自組工作室闖樂壇

你可能感興趣

【演唱會事故】星夢一姐菊梓喬耳膜受損　網上報平安體諒發生混亂情況
16:42 2023/02/22
【演唱會事故】星夢一姐菊梓喬耳膜受損　網上報平安體諒發生混亂情況
【菊梓喬演唱會】相隔4年再舉行個唱　Hana選520開騷憑歌示愛
20:04 2023/04/17
【菊梓喬演唱會】相隔4年再舉行個唱　Hana選520開騷憑歌示愛
【聲夢歌手】菊梓喬曾遇車禍自此受頸痛纏繞　Hana怕做錯決定變成植物人
12:10 2023/04/30
【聲夢歌手】菊梓喬曾遇車禍自此受頸痛纏繞　Hana怕做錯決定變成植物人
菊梓喬 娛樂人物職業 歌手 網絡熱話 娛樂行業 TVB

最高瀏覽

出遊注意︱飛機上最髒地方排行榜　「第一名」細菌量為廁所8倍
出遊注意︱飛機上最髒地方排行榜　「第一名」細菌量為廁所8倍
夫妻相處丨人妻半夜扮靚出門每月20次 人夫獲悉真相崩潰提離婚反陷兩難
夫妻相處丨人妻半夜扮靚出門每月20次 人夫獲悉真相崩潰提離婚反陷兩難
母子關係丨年過40與母同住不給家用拒做家務 法官2個理由逐「巨嬰」出門
母子關係丨年過40與母同住不給家用拒做家務 法官2個理由逐「巨嬰」出門