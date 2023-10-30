星夢一姐丨菊梓喬晒斷腳照傳自組工作室　IG簡介去除TVB聯絡疑已離巢

▲ 菊梓喬已經離開TVB？

「星夢一姐」菊梓喬（Hana）曾在《勁歌金曲頒獎禮》連續三度蟬聯「最受歡迎女歌星」，更為多部劇集主唱主題曲，人氣一時無兩。

可是，直到伯樂何哲圖離巢TVB後，Hana明顯失勢，連「劇集歌天后」之位也被谷婭溦奪走。加上TVB先後打造兩大皇牌節目《聲夢傳奇》及《中年好聲音》，力捧新一代小天后炎明熹，以及多位實力老唱，早前傳出Hana年底約滿將不續約，心灰意冷、決意離巢。

有指，TVB於年初已跟她傾談續約，惟Hana遲遲未動筆，希望轉回自由身成立工作室，以獨立歌手身份再闖樂壇。

【星夢一姐】菊梓喬不甘被冷待計劃離巢 Hana疑自組工作室闖樂壇

最新影片推介：鄭子誠劉倩怡專訪

斷腳照有暗示？

Hana事業與個人運程似乎不太如意，昨日（10月29日）她在社交網站上載左腳包紮繃帶的斷腳照，自爆不慎跌下來導致骨折受傷：

早前不小心跌下來骨折受傷🦽

但是大家不用擔心👌🏻

💙🩵一切如常舉行🩵💙

#一陣見

【鋼鐵有淚】菊梓喬自小缺乏父母關愛 Hana未諗過母親節：有些事不屬於我

IG不見TVB工作聯絡

不少粉絲及網民紛紛留言慰問，但見Hana仍然展露笑容，似乎傷勢已無大礙。不過，有網民在Hana斷腳照參透到另一訊息，好奇問是否「一段關係已斷開，但大家不用擔心，一切如常」的意思。

而查看Hana的IG簡介，的確未見TVB工作聯絡，以及所屬的唱片公司TVB Music Group的字眼，難怪令網民揣測她是否已經低調離巢，不過在TVB Music Group官方網站仍有Hana的名字。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R