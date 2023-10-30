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【惡作劇】拉開座椅致女同學跌倒嚴重受傷　 貪玩中學男生父母被法院重判

10:34 2023/10/30

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男生貪玩將女同學的座椅拉開，導致女同學後腦著地，嚴重受傷，法院判男生父母須賠償10多萬元人民幣。(網上圖片)

不少人讀書期間都會遇到同學做惡作劇，但有否想過一場惡作劇，代價是10多萬賠償費呢？内地一名初中學生在午休時突然玩性大發，將女同學的座椅拉開，導致女同學後腦著地，嚴重受傷。女生父母入稟法院索償，法院最終裁定男生父母須負上巨額治療費用的承擔。

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據內地媒體報道，案發前年9月，廣州12歲中一男生小杰(化名)，於午休期間看見同學思思(化名)從座位起身與前座同學交談，突然起「玩心」，偷偷將思思的椅子往後拉開一段距離，待思思坐下時不慎坐空並仰倒，後腦碰到椅子並著地不起。其他同學見狀即幫忙扶起，並將思思送往醫務室。

發生意外後，思思出現頭痛、視野模糊等症狀，學校迅速通知雙方家長，並將她送院治療。思思其後需要入院進行治療，被診斷出顱腦外傷、視野模糊、雙目視覺神經挫傷等。

小杰父母事後已向思思父母支付部分治療費用，不過，思思父母因與小杰父母及校方協商賠償事宜未能達成共識，於是入稟法院控告小杰父母以及校方，要求賠償醫療費、住院伙食補助費、營養費、護理費、精神損害撫慰金等。

廣州市南沙區人民法院一審判決，小杰父母須於判決發生法律效力之日起10日內，須向思思賠償10多萬元人民幣，惟小杰及其父母反對，提出上訴，最新二審判決駁回上訴，維持原判。法庭認為，思思的治療過程全是圍繞受傷導致的相關症狀，而相關監定未排除和否定思思的受傷與小杰的侵權行為有必然關係，醫生病歷亦可證明思思的損傷是因小杰的行為而造成，故此兩者存在因果關係。

而小杰在犯罪時已年滿12歲，對自身行為所造成成的後果具有一定的判斷能力，當他拉開思思椅子時，已明知該行為有機會給他人帶來傷害，卻仍然為之，存在過錯，按照法規須承擔責任。由於小杰是「限制民事行為能力人」，故此小杰的父母須代為承擔賠償責任。

法庭認為學校已盡了紀律教育、安全管理等職責，事發時為午休時間，雖然每層斬有老師管理，但中學生已滿12歲，「具有一定的規則意識和自我約束能力」，加上事發後已第一時間通知家長並安排送思思就醫，，故認為校方已盡到教育與管理責任，毋需承擔賠償責任。

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責任編輯︰王明芳

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